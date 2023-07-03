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    日經︰中國軍用無人機 持續助俄攻烏

    烏俄雙方持續激戰，烏軍監控畫面顯示，一輛俄軍戰車六月卅日在烏東巴赫姆特西北部遭到烏軍砲火擊中後，爆炸起火冒出濃煙。（路透）

    烏俄雙方持續激戰，烏軍監控畫面顯示，一輛俄軍戰車六月卅日在烏東巴赫姆特西北部遭到烏軍砲火擊中後，爆炸起火冒出濃煙。（路透）

    2023/07/03 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄互控對方準備破壞歐洲最大的札波羅熱核電廠之際，烏克蘭軍方二日指控，經過十二天間斷後，俄軍一日晚間再對基輔及周邊地區發動無人機及巡弋飛彈攻擊。路透引述烏克蘭空軍報告，俄軍這一波空襲包括八架伊朗製造的「見證者」無人機及三枚巡弋飛彈，全數遭擊落。與此同時，新證據顯示，儘管北京矢口否認，但俄羅斯仍持續從中國進口各種軍用無人機。

    「日經亞洲」一日刊出的調查報告發現，在去年十二月至今年四月間，俄國企業從中國至少進口卅七架無人機，價值約十‧三萬美元，報關紀錄上清楚寫明「特別軍事行動專用」，顯示無人機確實用於烏克蘭戰場。出口無人機的中國廠商包括已遭美國制裁的深圳大疆科技。

    報導指出，去年底在俄國總統普廷下令增加戰需物資供應後，標誌「用於特別軍事行動」的產品，便出現在俄國報關紀錄上，目的是加速通關。

    日經調查還發現，俄羅斯企業還向中企支付一二○萬美元，採購廿二台偵測和干擾無人機的設備，另向中企支付三萬六○七七美元，採購十台「加固型」可攜式個人電腦，這些裝備都在海關紀錄上標明用於烏克蘭戰爭。此外，還有由深圳嘉馳機電公司製造、由深圳科信通信技術公司進口的三架大型無人機，也標明用於「特別軍事行動」。

    澤倫斯基︰瓦格納在烏東逾2.1萬人戰死

    烏克蘭總統澤倫斯基一日表明，與俄羅斯談判的唯一條件，是烏軍取回一九九一年確定的國家邊界。他並引述烏克蘭情資警告，俄羅斯已在札波羅熱核電廠部署地雷，可能準備局部引爆核電廠；俄方已減少駐紮當地的軍人，也告知核電廠員工撤離。俄國外交部發言人沙卡洛娃則反控，烏克蘭安裝額外的輻射測量裝置，並在多個地區進行針對札波羅熱核電廠發生事故的培訓，「準備再次發動恐怖襲擊」。

    核災風險升高之際，俄國「衛星通訊社」報導，美軍專門偵測核爆的WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機，已飛抵希臘克里特島一座空軍基地。

    澤倫斯基二日接受西班牙媒體訪問時指出，俄國傭兵組織「瓦格納集團」在烏東戰線損失慘重，至少二‧一萬人戰死，另外八萬人負傷。在被問到有人想取他性命時，澤倫斯基表示，他認為普廷比他更危險，「因為只有在俄羅斯他們想殺我，但整個世界都想殺他」。

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