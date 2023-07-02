中國保全遍布亞非 猶如隱藏版安全部隊

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的戰士在六月廿四日撤離俄南城市頓河畔羅斯托夫的俄軍總部。美國媒體警告，遍布亞洲和非洲、私人且帶有軍隊風格的中國保全公司，可能像俄國雇傭兵一樣，協助政府擴大影響力。（路透）

2023/07/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」一日指出，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的崛起，使得開發中國家的私人保全公司成為關注焦點，包括遍布亞洲和非洲、私人且帶有軍隊風格的中國保全公司，已在中國不斷擴增的全球足跡中愈發常見。這些中國「海外安全部隊」不像掌控武器的俄國僱傭兵一樣難以控制，北京還可視情況擴大其職權範圍，藉此傳播影響力。

受委託保衛中國海外基建計畫

中國政府大多委託私人保全公司保衛海外基礎建設計畫，例如守衛肯亞一條鐵路、保護斯里蘭卡一個燃料槽，或在亞丁灣的貨輪上追捕海盜。這些私人保全公司與俄國僱傭兵都與各自國家的軍隊、秘密任務和政府影響力擴及的地區有著曖昧關係，但國防專家指出，這兩者的相似之處僅此而已。

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中共對中央集權的執著，令中國私人保全公司幾乎沒有空間像瓦格納一樣發動軍事叛變。況且，中國保全公司主要執行不需要致命武器的警衛工作，對於海外更危險的任務，角色變成雇主，聘用及管理可能配備武器的當地職員。儘管如此，鑑於北京對國家安全的廣泛定義，以及將政治優先事項安插進商業組織的作法，北京可能擴大這些保全公司的職權範圍。

隨著中國經濟的全球化，北京的安全隱患也與日俱增，進而鼓勵華信中安、中國華為安全和先豐服務集團旗下德威安保等保全公司前進海外。這些公司的業務大多都在中國境內，包括守衛大樓和防彈車，但他們都主打擁有共軍特種部隊退伍軍人的專業知識，以及在境外確保「一帶一路」計畫安全的經驗。

保護海外投資計畫和中國公民的艱鉅任務讓北京左右為難，因為直接作出回應就會撼動「不干涉他國內政」的外交原則。學者認為，北京目睹僅靠經濟發展和不干涉原則，無法完全保護中國勞工和基礎建設免於犯罪和政治暴力侵犯，而私人保全公司正是在維持不干涉政策下，仍可保有共軍影子的選擇。

主打軍人退伍 不避諱與中共聯繫

有別於許多中國公司會在海外標榜自己是跨國企業，淡化中共在其組織中的作用，保全公司經常是反其道而行，公開與中共的聯繫。例如，華信中安去年一則聲明表示，「安保業務延伸到哪裡，黨組織就在哪裡建立」。該公司網站上顯示，旗下有

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