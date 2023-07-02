美CIA局長密會澤倫斯基 烏克蘭：有信心年底前逼俄談判

西班牙1日起接任歐盟輪值主席國，總理桑切斯（左）同日抵達烏克蘭首都基輔，以行動傳達整個歐洲的團結與對烏國的支持。澤倫斯基強調對方到訪極具象徵意義。2人共同聲明表示，烏克蘭正式加入歐盟將是西班牙擔任輪值主席期間的第一要務。（圖：美聯社，文：編譯孫宇青）

2023/07/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華盛頓郵報六月卅日引述知情官員披露，烏克蘭反攻如火如荼之際，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯六月底曾密訪烏克蘭，聽取烏方說明反攻進度和展望，包括在秋季結束前奪回大部分失土，並於年底前逼迫莫斯科上談判桌，烏方對此信心十足。

瓦格納叛變前24小時 伯恩斯訪烏

伯恩斯是在俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」叛變的廿四小時前訪烏，與烏國總統澤倫斯基和高階情報官員會晤。美國官員表示，自去年二月俄侵烏以來，伯恩斯便定期造訪基輔。

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儘管烏國官員在公開場合對外界抨擊反攻進展緩慢感到洩氣，但烏國策士私下告訴伯恩斯和其他官員，烏國有十足的把握在秋季結束前收復大片失土，屆時會將火砲和飛彈系統推進至克里米亞半島邊界附近，也進一步在烏東推進，之後再與俄國展開去年三月以來首次談判。一名資深烏國官員直言，俄國唯有在感受到威脅時才願意談判。

烏方︰秋季結束前收復大片失土

美國官員強調，雖然美方在六月中就察覺瓦格納首領普里格津的叛變意圖，但伯恩斯並未在訪烏期間與烏方討論此事。華爾街日報指出，在瓦格納停止進軍莫斯科後，伯恩斯曾致電俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金，指美國並未參與瓦格納叛變，藉此向俄國總統普廷表明，美方不尋求加劇緊張局勢。

澤倫斯基日前坦承，六月中正式展開反攻後，進度確實「比期望還慢」。對此，美國參謀首長聯席會議主席密利六月卅日表示，紙上談兵和真槍實彈不同，「這會很艱難、漫長且非常血腥，沒有人該存有幻想」。不過，他也強調烏軍正穩定推進。

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