港國安法滿3年 5大範疇全遭限縮

香港民間電台迫於政治壓力，六月卅日停止營運。圖為廿九日香港街頭掛有慶祝香港主權移交廿六週年的廣告。（路透）

2023/07/01 05:30

〔記者陳政宇、楊丞彧、編譯林雨萱／綜合報導〕「港區國安法」實施屆滿三年，由香港行動者組成的匿名研究團隊發布一份研究報告，指出港府不只透過法律手段來限制香港人民的自由，也採取「非法律審查手段」等三大審查機制，對新聞媒體、文化藝術出版、社會整體的政治表達與信息流通、資金流通等五大範疇進行全面打壓。

台灣人權促進會、香港邊城青年、民間司法改革基金會、台灣香港協會等民團昨召開記者會，台權會秘書長施逸翔說明，港區國安法實施至今，逾兩百人因此被捕，該報告的研究團隊不便暴露身分，只能在網路上以匿名方式傳閱。

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香港邊城青年秘書長馮詔天指出，港府審查機制可歸納為三種方式，一是「政府的法律手法」，以維護國安為由推動各方面修法，使港府限制公民活動的權力更加擴大、細緻；二是「政府的非法律手法」，指政府藉行政措施和非法律手法進行審查，例如約談、騷擾、跟蹤民眾；三是「非政府的非法律手法」，如企業或民團因政治壓力自我審查。

民間司法改革基金會助理研究員黃葳表示，上述三種審查機制，在社會的五個範疇中帶來深刻影響。他舉例，「蘋果日報」和「立場新聞」兩家傳媒機構被關閉、記者採訪範圍和資訊取得空間被限制、展演與出版品遭事前政治審查、公共集會遊行空間遭限制等，欲使異議聲音消失，並造成寒蟬效應。

迫於政治壓力 民間電台停播

最新打壓例證是香港親民主派網路電台「民間電台」於六月卅日停止營運。民間電台發起人曾建成先前在臉書表示，民間電台面對政治形勢斷崖式轉變，紅線處處，節目難以邀請嘉賓，近期電台銀行帳戶更遭到封鎖，租金亦只可應付到八月，迫於無奈停播電台。

針對嚴重侵害人權之中港官員，民間團體提出「制裁標準及名單研究報告」，建議將特首李家超、前任特首林鄭月娥、中聯辦主任鄭雁雄等「人權惡棍」納入我國不得入境的制裁名單。

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