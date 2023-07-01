白宮讓步 考慮援烏長程飛彈、集束彈

美國媒體稱美方正考慮提供烏克蘭可打擊俄羅斯本土的長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。圖為南韓在去年五月的實彈演習中發射ATACMS。（法新社）

2023/07/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體六月廿九日報導，華府正考慮提供烏克蘭兩項美方過去不願交付的武器以協助烏軍反攻，一是可打到俄國本土的長程飛彈系統，一是具有爭議性的集束彈。

華爾街日報獨家披露，射程超過三百公里的美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），足以讓烏軍打擊遠離前線的俄羅斯目標；此事目前仍待美方最高層定奪，但烏國高階國防官員說，跡象顯示白宮已有所讓步。

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最快本月納入軍援方案

美國長期以來不願提供烏國先進飛彈系統，部分原因在於擔心烏軍會藉此攻打俄國本土，進而擴大戰爭。但美歐官員近來已看到若干跡象，顯示白宮開始意識到，有在未來數週力挺烏軍攻勢的迫切需要；值此俄羅斯剛爆發瓦格納傭兵集團的流產兵變之際，美歐官員說，提供烏軍更先進武器，現在可能正是時候。

在此同時，美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登政府正強烈考慮批准提供烏克蘭集束彈，預料很快會就此做出定奪。倘若獲准，正式名稱為「雙效改良版傳統彈藥」（DPICM）的集束彈，最快七月可能就會納入新的對烏軍援方案。

美方原先不願提供集束彈，理由是該武器恐對平民構成威脅，以及德法等美國盟國已簽約禁用。集束彈是將許多小炸彈合而為一，投彈後小炸彈會散至各處，若未立即爆炸將形成另一種地雷，危害甚鉅。而今美方改變心意，在於烏軍反攻成效不彰，若戰事延宕恐有彈盡之虞，而美國正好儲存有大批自二○一六年起逐步淘汰的集束彈。

此外，「人權觀察」六月卅日稱發現新證據顯示烏軍仍使用被禁用的「人員殺傷地雷」對付俄軍，呼籲烏國政府遵守其於本月稍早所做的承諾，不再部署該地雷。

人權觀察肯定烏國政府承諾調查此事，是對保護平民此一責任的重要認可。

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