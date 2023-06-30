中國《對外關係法》明上路 被諷為習外交政策宣言

中國「對外關係法」將於七月一日實施，號稱能為行使反外國制裁措施提供法律依據，專家吐槽，充其量不過是中國國家主席習近平的外交政策宣言。（彭博檔案照）

2023/06/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國廿八日通過號稱能為「新時代中國特色」大國外交提供堅強法治保障的「對外關係法」，為行使反外國制裁措施提供法律依據，成為中國首部集中闡述對外大政方針的基礎性涉外法律。但專家吐槽說，這部將於七月一日實施的新法，並未添加任何反制外國制裁的工具，充其量不過是中國國家主席習近平的外交政策宣言，延續他的戰狼外交基調。

號稱反制外國制裁

中國第十四屆全國人大常委會第三次會議廿八日通過對外關係法，總共有六章四十五條；其中第四章第三十三條第一款的規定，被視為提供北京當局在反制外國政府制裁上的法源依據︰「對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施」。

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中共中央外事辦主任王毅在官媒人民日報廿九日刊出的專文中進一步闡述，稱制定該法是基於維護國家主權、安全、發展利益之迫切所需。該法針對外國對中國的干涉、制裁、破壞等行徑，有明確的反制、限制性的法律規定，「為我國依法行使反制裁、反干涉的正當權利」提供法律依據。該法也讓中國在面對違反國際與國際關係基本準則，危害中國主權、安全、發展利益之行為時，「有權採取相應反制和限制措施。」

美國耶魯大學法學院研究學者與研究員魯道夫認為，反制外國制裁只是這部新法的層面之一，該法提供北京當局在將國際法應用於國內時，有更大的詮釋空間；當中國不想落實某國際條約時，就能宣稱是為了維護國家主權、安全與發展利益，即把該法當成捍衛其政治立場的工具。

美國史丹福大學國際研究學院教授趙穗生則說，對外關係法並未添加任何額外的反制裁工具，「是習近平的外交政策宣言」，即透過法律程序來將中國外交政策「習近平化」。澳洲國立大學台灣研究計畫政治學者宋文笛指出，該法讓由黨而非國來領導外交及習近平的全球倡議這兩點成為法律條文，為習提醒官員在外交政策上奉行高層命令。

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