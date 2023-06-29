抗中印太擴張 日擴編外交人力

日本為提高外交能力以抗衡中國在印太地區擴張影響力，預定在二○三○年前完成約兩成外交人力的擴編，外交人員將從現有的六六○○人增加至八千人左右。曾在安倍晉三內閣擔任五年外務大臣的日本首相岸田文雄，也一再強調將積極主動的外交列為優先事項，指示提高外交能力。（路透檔案照）

2023/06/29 05:30

增加兩成人力 尤重印太地區

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本為提高外交能力以抗衡中國在印太地區擴張影響力，預定在二○三○年前完成約兩成外交人力的擴編，外交人員將從現有的六六○○人增加至八○○○人左右，而且著重長期駐派特定國家或地區的「專業人員」增編。

日本經濟新聞報導，日本擴編外交人力的背景，主要是著眼於國際局勢的迅速變化，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國在經濟和軍事方面的威脅行為等，已造成世界的分裂，日本力圖透過提高外交能力，增加與七大工業國集團（G7）等歐美各國擁有共同價值觀的國家數量。

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曾在安倍晉三內閣擔任五年外務大臣的日本首相岸田文雄，也一再強調將積極主動的外交列為優先事項，指示提高外交能力。

積極籌設新外交使館

報導指出，日本尤其將在中國擴大影響力的印太地區派遣更多外交人員，基於東南亞和太平洋島國的安保戰略重要性，日本正陸續在這些地區設立新的外交使館。除了連結更多在法治等價值觀與日本一致的印太國家之外，以海外為據點的日本企業及日本人數增加，從保護日僑的角度來看，也是外交官擴編的原因之一。

日本的外交人員除了具有國家公務員任用資格的「綜合職」和「一般職」之外，還有通過外務省考試、擁有外語能力的「專門職」（專業人員），今年度的外務省職員編制為六六○四人，其中綜合職約九百到一千人、一般職超過二千人，專門職則約一七○○人，還有醫官等特別職及其他各省廳直接派駐外館的人員。

外務省新的方針為增加專門職的編制人數，透過增聘職涯中期的人才和應屆畢業生，尤其著重於招聘精通特定國家的專業人員，加強與這些國家的關係；另一方面也將補充負責網路或訊息戰、經濟安全等高專業性一般職人員。

報導也指出，目前G7國家的外交人員編制，英國、法國和德國約七千到九千人，美國則為日本的四．五倍約三萬人，中國為九千人，俄羅斯為一萬二千人。日本以二○三○年為目標，希望擴編到八千人，向英法德看齊。

二○二一年，日本企業在海外的分支機構約七．八萬個，比十年前增加一．六萬個。而旅居海外的日本公民，雖然在武漢肺炎疫情期間減少，但目前仍有一三○萬多人。

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