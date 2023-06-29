為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    抗中印太擴張 日擴編外交人力

    日本為提高外交能力以抗衡中國在印太地區擴張影響力，預定在二○三○年前完成約兩成外交人力的擴編，外交人員將從現有的六六○○人增加至八千人左右。曾在安倍晉三內閣擔任五年外務大臣的日本首相岸田文雄，也一再強調將積極主動的外交列為優先事項，指示提高外交能力。（路透檔案照）

    日本為提高外交能力以抗衡中國在印太地區擴張影響力，預定在二○三○年前完成約兩成外交人力的擴編，外交人員將從現有的六六○○人增加至八千人左右。曾在安倍晉三內閣擔任五年外務大臣的日本首相岸田文雄，也一再強調將積極主動的外交列為優先事項，指示提高外交能力。（路透檔案照）

    2023/06/29 05:30

    增加兩成人力 尤重印太地區

    〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本為提高外交能力以抗衡中國在印太地區擴張影響力，預定在二○三○年前完成約兩成外交人力的擴編，外交人員將從現有的六六○○人增加至八○○○人左右，而且著重長期駐派特定國家或地區的「專業人員」增編。

    日本經濟新聞報導，日本擴編外交人力的背景，主要是著眼於國際局勢的迅速變化，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國在經濟和軍事方面的威脅行為等，已造成世界的分裂，日本力圖透過提高外交能力，增加與七大工業國集團（G7）等歐美各國擁有共同價值觀的國家數量。

    曾在安倍晉三內閣擔任五年外務大臣的日本首相岸田文雄，也一再強調將積極主動的外交列為優先事項，指示提高外交能力。

    積極籌設新外交使館

    報導指出，日本尤其將在中國擴大影響力的印太地區派遣更多外交人員，基於東南亞和太平洋島國的安保戰略重要性，日本正陸續在這些地區設立新的外交使館。除了連結更多在法治等價值觀與日本一致的印太國家之外，以海外為據點的日本企業及日本人數增加，從保護日僑的角度來看，也是外交官擴編的原因之一。

    日本的外交人員除了具有國家公務員任用資格的「綜合職」和「一般職」之外，還有通過外務省考試、擁有外語能力的「專門職」（專業人員），今年度的外務省職員編制為六六○四人，其中綜合職約九百到一千人、一般職超過二千人，專門職則約一七○○人，還有醫官等特別職及其他各省廳直接派駐外館的人員。

    外務省新的方針為增加專門職的編制人數，透過增聘職涯中期的人才和應屆畢業生，尤其著重於招聘精通特定國家的專業人員，加強與這些國家的關係；另一方面也將補充負責網路或訊息戰、經濟安全等高專業性一般職人員。

    報導也指出，目前G7國家的外交人員編制，英國、法國和德國約七千到九千人，美國則為日本的四．五倍約三萬人，中國為九千人，俄羅斯為一萬二千人。日本以二○三○年為目標，希望擴編到八千人，向英法德看齊。

    二○二一年，日本企業在海外的分支機構約七．八萬個，比十年前增加一．六萬個。而旅居海外的日本公民，雖然在武漢肺炎疫情期間減少，但目前仍有一三○萬多人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播