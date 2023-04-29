南海巡邏遭干擾 菲促中克制

上月上任的中國國務委員兼國防部長李尚福（左）廿七日赴印度參加跨國「上海合作組織」成員國國防部長會議，會見印度國防部長辛赫（右二），為兩國軍隊二〇二〇年六月在邊境爭議地帶爆發雙方一九七五年以來第一起死亡衝突後，中國國防部長首次訪問印度。（法新社）

2023/04/29 05:30

〔編譯林雨萱、周虹汶／綜合報導〕菲律賓海巡與中國海警船艦廿三日在南海仁愛暗沙險些發生擦撞的事件餘波蕩漾，菲律賓外交部廿八日指控中國干擾菲國的例行性巡邏，除敦促中方克制，也聲明將繼續行使合法權利。在此同時，中國國防部長李尚福廿七日於印度新德里召開的「上海合作組織」成員國國防部長會議，會見印度國防部長辛赫。辛赫當場指責中國違背雙邊邊界協議、侵蝕兩國關係的「整體基礎」，強調「印中關係發展的前提是邊境和平安寧」。

菲國外交部廿八日指控，中國海警船做出危險動作和挑釁行為，置菲國海防巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」船員於非常危險的處境，干擾菲國的例行性巡邏，敦促中方應克制可能招致不幸的行徑。發言人達沙說，在自家水域執行巡邏既非事先預謀，也不是挑釁行為，這是菲國行使的合法權利，而且會繼續行使。

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對此，中國外交部發言人毛寧廿八日反批菲方船隻搭載記者闖入南沙群島仁愛礁海域，是一場有預謀的挑釁行為，並藉機炒作，中國海警船依法維護領土主權和秩序，中方對此表示嚴正抗議和強烈不滿。

邊境爭議 印防長批中

另一方面，在印中防長的新德里會談上，根據印度國防部聲明，辛赫和李尚福就印中邊境地區以及雙邊關係的進展進行「坦率討論」，辛赫當面表達「印中關係發展的前提是邊境和平安寧」、所有邊境議題須根據現有協議和承諾解決的立場，譴責中國軍隊大量部署及其侵略性行為和單方面改變邊境現狀的企圖，違背了兩國協議並「侵蝕了雙邊關係的整體基礎」。

身為兩國軍隊在二○二○年六月爆發雙方自一九七五年以來第一起死亡衝突後、首次訪問印度的中國國防部長，李尚福呼籲印方應「登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控」。據印度消息人士表示，中方試圖推動兩軍合作與接觸，但印方稱唯有保持邊境平靜才會發生。中印廿三日才舉行了第十八輪軍長級會談，為去年十二月廿二日以來，兩軍再度就邊界問題展開軍方高層對話。

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