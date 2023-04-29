對中政策去風險化 美歐新共識

白宮國家安全顧問蘇利文廿八日在布魯金斯研究所演說中提到，美國總統拜登尋求去風險化，而非與中國脫鉤。圖為他廿四日在白宮新聞簡報中發表談話。（路透檔案照）

2023/04/29 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕白宮國家安全顧問蘇利文廿八日在布魯金斯研究所演說中提到，美國總統拜登尋求去風險化，而非與中國脫鉤，藉此凝聚國際經濟秩序的新共識。蘇利文的說法呼應歐盟執委會主席馮德萊恩此前提出的去風險化策略，顯示美國試圖在對中政策上與歐洲建立更緊密的結盟關係。

馮德萊恩三月卅日在比利時布魯塞爾的演說聚焦去風險化策略，讓歐洲擺脫對中國稀土的依賴，並限制對中出口敏感技術，包括人工智慧、晶片、量子計算等領域，以降低中國企業竊取智慧財產權的機會，同時避免強化中國軍工複合體。

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蘇利文：並非尋求與中脫鉤

蘇利文表示，拜登政府將會在「小院高牆」策略之下，持續調整對中輸出最先進半導體技術的限制。他補充，這些措施是以保護國家安全為前提，而非有意傷害中國；這並非北京所謂的技術封鎖、不是針對正在崛起的經濟體，而是針對極少部分的技術，以及少數有意以軍事挑戰美國的國家。

蘇利文提到，此舉並非阻斷中美雙邊貿易，事實上美方持續與中國維繫非常重要的貿易往來和投資關係。美國財政部長葉倫上週也說，美國並非尋求與中國脫鉤，並警告美中經濟體脫鉤將會招致災難性後果。

不過，蘇利文坦言目前沒有明確的數學公式，可以讓美國在不脫鉤的情況下，有效達成去風險化。他說，二戰後以美國為首的國際經濟秩序在數十年間出現裂痕，如今需要建立新的共識。他否認新的「華府共識」是美國單邊，或美國和西方國家排外的做法，並稱這項策略將會建立一個更公平、更持久的國際經濟秩序，有益於美方和各地人民。

蘇利文表示，這項全球經濟策略會以美國國內能力為起始點，但美方會與盟國合作確保他們具備能力、彈性以及包容性；美方正動員數兆美元投資新興經濟體，同時敦促中國落實對窮國的債務減免。

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