冷看中國調停烏戰 立陶宛總統挺台自決

立陶宛總統瑙塞達（圖左）正訪問德國並會晤總理蕭茲，他在廿七日受訪時，質疑中國擔任烏俄戰爭和事老的可信度，要求中方必須先譴責俄國對烏克蘭的入侵。（美聯社）

2023/04/29 05:30

指中國應先譴責俄國侵烏

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「德國之聲」報導，中國國家主席習近平廿六日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，含蓄表達希望烏俄和談，再次凸顯中國扮演烏俄衝突和事老的企圖。然而，立陶宛總統瑙塞達廿七日在訪問中表示，對中國擔任烏俄和事老的可信度表示懷疑，指中國要承擔這個角色的「前提」，是必須先譴責俄國對烏克蘭的入侵行動。

台灣問題 不可使用武力解決

另外，針對駐立陶宛台灣代表處二○二一年十一月成立，導致中國和立陶宛關係緊張，甚至對立陶宛實施貿易封鎖，瑙塞達說，雖然立陶宛多次表示「一個中國」政策不變，北京仍反應過度，導致去年立陶宛對中國的出口相較於前一年大跌八十％，幸好立陶宛將出口和服務分散到亞洲其他市場，彌補在中國的損失。至於中國對台灣的威脅，瑙塞達則強調，「世界上每一個國家必須尊重民族自決權」，台灣的衝突必須在談判桌上解決，不可使用武力。

請繼續往下閱讀...

在烏俄衝突方面，瑙塞達不諱言，「到目前為止，我們沒有看到、也沒有聽到任何關於（中國）譴責這場戰爭的消息。只要中國遲遲不在這方面採取非常明確的立場，就很難相信它可能是這場衝突中可信的調解人。」

領土完整是和談要素

瑙塞達指出，釐清中國是「站在俄國那邊」還是「站在基於規則的國際秩序這邊」非常重要。他還談到中國正在幫助俄國規避西方制裁的傳言，直言「這不是一個很好的跡象」。此外，他也要求西方盟友不能「代表烏克蘭討價還價」，做出基輔當局不接受的讓步，「領土完整是這些和談中不容侵犯的要素。」

瑙塞達：支持加強對俄制裁

瑙塞達另表示，立陶宛正在努力使武裝部隊現代化，並增加國防預算，目標是今年達到國內生產毛額（GDP）的二．五％或三％。他認為，國防預算佔GDP的二％應該是「基線」、而非「上限」，呼應北約組織（NATO）對成員國提高國防預算的期望。瑙塞達目前正在柏林與德國總理蕭茲會談，並準備七月在立國首都維爾紐斯舉行北約高峰會。

此外，瑙塞達也呼籲將支持戰爭的俄國東正教牧首基里爾列入歐盟的制裁名單，「立陶宛總是支持更強有力的制裁。」然而，他憂心道，現在有關制裁的討論過程太長，而且「有時措施比預期的要弱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法