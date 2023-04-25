歐抗「俄」鄰效應 全球去年軍費逾68兆創紀錄

據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲2022年的軍事支出成長幅度創下新紀錄，比前一年大增13%，達到冷戰以來未見的水準。圖為德國豹二坦克部隊2月間舉行演習。（美聯社檔案照）

2023/04/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯去年二月入侵烏克蘭，促使歐洲相關國家急於加強防禦，去年軍費開支創下冷戰結束後新高，並帶動全球軍費再創歷史新高。

歐洲軍費30年來最大成長

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）廿三日公布世界軍費支出年度報告，指出二○二二年歐洲軍費開支出現至少卅年來的最大成長，推動全球軍事支出連續八年創下新高，達到二．二四兆美元（約新台幣六十八．六五兆元），占世界國內生產毛額（GDP）的二．二％。

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歐洲軍費整體成長十三％，增至四八○○億美元（約新台幣十四．七兆元）。SIPRI解釋稱，「罕見地增加主要源於俄羅斯和烏克蘭，但其他歐洲國家也增加軍事預算」。相關數據並未將急遽攀升的通膨率納入計算，意味實際支出可能更高。

報告執筆人之一、研究員田楠（Nan Tian）告訴法新社：「這是烏克蘭戰爭所致，烏俄衝突促使歐洲提高軍事預算。此外，美國與中國之間尚未緩解且不斷惡化的關係加劇東亞緊張局勢也是關鍵。 」

軍費前五名是美國、中國、俄羅斯、印度、沙烏地阿拉伯，合計占全球的六十三％，中國軍費連續廿八年成長，達到二九二○億美元（約新台幣八．九四兆元）。

報告也顯示，台灣軍費支出為一二五億美元（約新台幣三八三一億元），全球位居第廿一名，較前一年第廿名下滑，但金額增加○．四％。

烏克蘭的軍事支出激增七倍，達四四○億美元（約新台幣一．三四兆元），占其國內生產毛額的三分之一，其中還不包括接受外國價值數十億美元軍援，全球排名從前年的卅六名躍升為第十一名。俄羅斯軍費在二○二一年排在第五位，二二年上升為第三位，支出達八六四億美元（約新台幣二．六四兆元），比上年增加九．二％。

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