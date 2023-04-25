第聶伯河東岸建陣地 烏軍反攻前兆

烏軍傳出已在南部第聶伯河東岸建立據點，外界推斷距離反攻更近一步。圖為烏東巴赫姆特附近的烏軍23日向俄軍陣地發射D30榴彈砲。（路透）

2023/04/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭延燒一年多，外界正屏息等待烏克蘭向俄羅斯吹響反攻號角。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）發布最新戰況報告指出，烏軍已在南部赫爾松州第聶伯河東岸建立據點，或許是反攻初步跡象。與此同時，莫斯科近郊森林傳出發現烏軍無人機，再次顯示烏軍具備深入打擊俄國的能力。

莫斯科近郊 傳烏無人機出沒

ISW廿二日引用多名親俄軍事部落格的地理定位圖像指出，烏軍已在赫爾松市西南方七公里處奧列什基鎮的第聶伯河東岸附近建立據點，並在赫爾松市南方十公里處達奇鎮建立據點達數週之久，整體已有穩定補給線，並有能力出擊，俄軍逐漸喪失對當地的控制力，包括不再控制第聶伯河三角洲小島。分析家普遍認為，若烏軍展開春季反攻，主要目標之一即突破俄國本土至克里米亞半島的陸路，這就需要跨越第聶伯河。

請繼續往下閱讀...

烏軍南部軍區司令部發言人胡梅紐克並未證實或否認媒體臆測，強調基於作戰和安全理由，無法揭露軍事行動細節。不過，她也坦言，前線穿越一條寬闊大河，是「非常艱難的工作」。莫斯科當局扶植的赫爾松地區行政首長薩爾多則否認烏軍已在第聶伯河東岸建立據點，強調俄軍仍全面掌控當地。

另外，烏東巴赫姆特市仍是烏俄兩軍交戰最激烈地區，俄國國防部廿三日宣稱，俄軍再度奪得該市西部的兩個社區。ISW則提到，俄軍可能傾向鞏固在烏國境內的現有成果，而非進一步發起代價高昂的新行動。

俄佔克里米亞塞凡堡市首長拉茲沃扎耶夫廿四日聲稱，烏軍凌晨利用一架水面無人機攻擊港口，但遭俄軍摧毀，另一架則自爆，未造成毀損。這是一連串針對塞凡堡的無人機攻擊事件的最新一起。值得注意的是，俄媒同日聲稱，一架烏軍自爆無人機在莫斯科以東卅公里處的森林中被發現，再次顯示烏軍有能力深入攻擊俄國。

隨著烏軍對彈藥的需求愈來愈高，歐盟為烏軍聯合採購彈藥的計畫，卻因成員國分歧而卡關，令烏國外長庫列巴坦言「失望」。不過，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾廿四日緩頰道，儘管仍有歧見，但各方都了解目前處於急迫階段，「我確信我們會在接下來幾天達成（協議）」。

俄再嗆中止黑海穀物出口協議

此外，針對七大工業國集團（G7）日前考慮近乎全面封殺對俄出口，俄國前總統兼聯邦安全會議副主席梅德維傑夫廿三日反擊，指這意味俄方將實施對等禁令，包括黑海穀物出口協議。為確保全球糧食安全，烏俄去年達成黑海穀物出口協議，將在下月十八日到期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法