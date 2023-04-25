台海最前線 美菲上週巴丹島軍演

美菲「肩並肩」聯合軍演，23日在蘇比克灣展示美軍AC-130J幽靈騎士空中砲艇機。（法新社）

2023/04/25 05:30

〔編譯楊芙宜、林雨萱／綜合報導〕英國金融時報廿四日報導，菲律賓巴丹島（Batan）等北部偏遠島嶼，可能變成未來美國和中國在台海爆發軍事衝突的前線，美菲兩軍上週末甫於當地舉行抵禦侵略者的演習，這是美菲卅多年來最大規模年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演的一部分，也是首次在呂宋島北部戰略要地的島嶼進行演習。菲律賓和相隔巴士海峽以北僅二百公里的台灣位置接近，而巴丹島正被重新定義為美中在爆發戰爭時都可能爭奪佔領的「關鍵地帶」。

報導引述美國陸軍第廿五步兵師指揮官瑞安（Joseph Ryan）少將指出，美軍正將部署擴大到接近台灣的這個南海島嶼，藉此展現幫助盟友和夥伴的意願，「這對中國應是個訊號，表明我們是認真的」。瑞安表示，菲律賓現在有更多理由展現其防衛領土的意願，「我認為，很大程度上是中國潛藏危害的本質」。

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報導說，做為備戰一環，數百名美菲陸戰隊和士兵被空運到高原草地，以練習掌控該地帶以對抗可能的入侵者。在下方，一艘美國陸軍兩棲登陸艦正在調查海灘是否適合卸下「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統，以遏阻敵艦。海馬斯在烏克蘭戰爭中發揮重要作用。美菲兩軍廿一、廿二日也在巴丹島鄰近的富加島（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）舉行類似演習。

美菲聯合軍演擴大到菲國北部島嶼，是菲國總統小馬可仕力圖重振美菲軍事聯盟的一部分。四月稍早，小馬可仕根據「加強國防合作協議」（EDCA），允許美軍進入額外四個菲國基地。中國駐菲大使黃溪連隨即警告馬尼拉當局勿助美干涉台海，「火上加油」。不過，中國外交部長秦剛上週末訪問菲律賓，表達希望深化中菲兩國關係。

小馬可仕將促美 闡明防禦承諾

小馬可仕廿四日表示，由於區域情勢持續升溫，他將敦促美國總統拜登闡明華府基於一九五一年「菲美共同防禦條約」捍衛菲國的承諾程度為何。小馬可仕預定五月一日與拜登舉行會談，他在接受電台專訪時表示，需要調整菲美共同防禦條約，因為當前南海、台灣、北韓局勢發生變化，「情勢正在升溫」，他應該會與拜登討論，菲美同盟關係具體內容為何，以及如何處理與中國的緊張關係。

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