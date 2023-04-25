澳洲對抗中國野心 推二戰後最大國防改革

澳洲總理艾班尼斯表示，國防改革是政府的重要工作，將遵循報告書建議加以推動。（路透）

2023/04/25 05:30

優先發展長程精準打擊

〔編譯孫宇青／綜合報導〕鑑於中國積極向南太平洋地區擴張勢力，澳洲政府廿四日公布該國第二次世界大戰結束以來最大規模軍事改革計畫「國防戰略檢討報告」，建議坎培拉當局改變國防重點，優先發展長程精準打擊、本國製造導引武器及區域外交等各層面。

報告九度提及中國威脅

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）直言，澳洲數十年來以領土為重點的戰略規劃，「目標已不合適」，而美國也不再是「印度—太平洋地區單一領袖」，該地區將由美中兩國之間的激烈競爭定義，且這種強權爭鬥「有可能導致衝突」。報告形容中國正在進行二戰以來最大規模、最具野心的軍事建設，但中方真實意圖諱莫如深，因此軍事升級或誤判的風險正在上升，「卅五年來，我們將首次重塑澳洲國防軍的使命。」

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該報告九度提及中國，指中國對南海主權的論述，威脅印太地區基於規則的全球秩序，對澳洲國家利益產生不利影響。因此，澳洲將發展從空中、陸地和海洋打擊的能力，強化北部基地和港口，並擴編部隊；無論侵略者來自空中、海上或網路，澳洲都將在敵人到達海岸前先行嚇阻，讓他們知道挑起衝突的利益不會高於風險。

報告繼續提到，當今已是「飛彈時代」，對澳洲的軍事威脅不需要直接入侵，澳洲將與美國更密切合作，包括增加雙邊軍事計畫，以及接受更多美軍輪流進駐，包括潛艦部署，同時也必須加強與太平洋和東南亞國家的往來，包括日本、印度等國。澳洲軍事專家研判，北京如今的軍事能力，可能可以有效切斷澳洲與貿易夥伴和全球供應鏈的聯繫。

報告也論及水下作戰重要性，包括無人艇進行偵察和打擊、提升鎖定能力、長程打擊能力、海域拒止和領海控制的軍事活動等。海軍需要更多配備長程打擊武器的小型船艦，細節將在今年進行獨立分析後決定。報告另建議，澳洲的F-35A和F/A-18F戰機應搭載長程反艦飛彈，並與美國合作，研發幽靈蝙蝠（Ghost Bat）無人機。

2031年達成未來整合部隊

總理艾班尼斯表示，該報告是二戰以來政府最重要的工作，政府會根據報告的建議推行政策。該報告再次確認澳洲先前公布的未來新戰略工具，即具備匿蹤能力的長程核動力潛艦。在此基礎上，澳洲國防武力將獲得空中與陸基的長程飛彈打擊能力。報告建議，未來兩年的優先改革目標是長程武器的配置，二○二六至三○年為加速建立新能力，以期從三一年起達成「未來整合部隊」。

澳洲自評軍隊已適宜應對區域挑戰，將著手充實長程打擊能力等，以因應中國進逼。圖為參與去年環太平洋軍演的澳洲海軍「坎培拉號」巡洋艦、「補給號」補給艦及「瓦拉蒙格號」護衛艦。（美聯社檔案照）

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