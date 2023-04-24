中國科學家武肺研究 遭官方撤文、竄改

紐約時報調查發現，中國將言論審查黑手伸入科研界，為主導武漢肺炎疫情發展的敘事，不惜撤銷或修改中國研究人員發表的相關報告，以致外界難以取得相關資訊，阻礙國際調查。圖為被指為最初爆發疫情的武漢華南海鮮批發市場。（美聯社檔案照）

2023/04/24 05:30

美澳學者批中 掩蓋、隱藏不計其數

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿三日報導，中國將審查黑手伸入科學研究，為主導與武漢肺炎敘事不惜施壓撤回或修改中國研究人員發表的論文報告，導致混亂資訊滿天飛，與歐美對科學心生質疑。

文中提及一支美中科學家小組，在二○二○年二月武肺被正式命名為Covid-19當天曾發布重要數據，顯示病毒傳播速度之快，以及對哪些人最致命；該研究被全球各地的武肺健康警告引用，卻在數日內被研究人悄悄撤回，並要求勿繼續引用。此事在疫情爆發初期的大恐慌中並未引起太大注意，而今可以肯定的是，該研究被撤回並非有誤，而是在打壓科學行動中奉中國衛生官員之命所致。

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中國政府對科學的嚴控，扼殺了探真求實的努力。前述被撤論文的共同撰稿人之一、美國佛羅里達大學科學家隆吉尼（Ira Longini）說，從中國取得任何資訊都非常困難，掩蓋與隱藏不計其數；澳洲雪梨大學（University of Sydney）演化生物學者霍姆斯（Edward Holmes）則表示，他認為有重大政治議程影響科學。霍姆斯是分析武肺病毒樣本混有貉的ＤＮＡ序列的小組成員之一，中國拖了三年才將該數據上傳國際資料庫，被西方學者分析出有貉ＤＮＡ後，又偷偷刪除。

紐時︰西方期刊同意撤稿 形同「助紂為虐」

紐時說，中國政府禁止科學家發言、阻撓國際調查與審查武肺相關網路討論，絕非空穴來風，但其對資訊的控管遠比武肺研究人員意識到的還要深，聚焦國際期刊與科學資料庫，撼動共享科學知識的基礎；中國科學家因當局施壓被迫屈從可以理解，但西方期刊的編輯因不明原因同意修改或撤搞，形同在北京審查科學的行動上「助紂為虐」。

北京當局對科學研究的審查並非總能奏效，例如前述被撤的二○二○年初的論文，仍可在網路上找到原始版本，意味中國的科學審查除了讓醫生與決策者在最需要時拿不到關鍵的病毒資訊，也讓歐美各地因官員引用遭撤回的中國論文，而萌生對科學的不信任，有礙武肺溯源努力。

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