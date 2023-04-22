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    拜登下週宣布競選連任

    美國媒體盛傳，總統拜登預計在廿五日以發布影片方式宣布競選連任。（法新社）

    美國媒體盛傳，總統拜登預計在廿五日以發布影片方式宣布競選連任。（法新社）

    2023/04/22 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕匿名知情人士廿日透露，美國總統拜登預計下週以影片正式宣布投身二○二四年總統大選競選連任，目前鎖定的日期是廿五日，即拜登當初宣布投身二○二○年總統大選四週年當天，但也可能會推遲宣布。

    白宮與民主黨全國委員會皆不願就時間點發表評論。現年八十歲的拜登已是美國最年長的總統，倘若連任成功，一九四二年十一月出生的拜登在二○二九年一月第二任期卸任時，已高齡八十六歲，遠比美國史上其他任何一位總統年長。

    拜登過去數月一直暗示他會競選連任，但遲未就此正式宣布，華盛頓郵報稱原因在於拜登本人及其幕僚認為無急迫性，特別是民主黨在去年十一月期中選舉表現優於預期，讓有意問鼎大位的民主黨人打消在黨內初選中挑戰拜登之意。不過，拜登的高級助理已悄悄籌謀競選連任的相關工作，民主黨全國委員會也已資助研究選舉態勢的計畫。

    至於拜登宣布競選連任時間點，早宣布能讓拜登開始為連任硬仗募款，晚宣布則能讓拜登超脫共和黨內初選紛爭。因拜登五月將出訪日本與澳洲，與共和黨把持的眾議院就提高政府舉債上限的對峙，初夏之際將佔用拜登大部分時間，民主黨人擔心恐要拖到六月才能宣布。

    至於共和黨則尚未決定明年總統大選的人選，民調顯示，在多名已宣布或有意參選的共和黨人中，支持率最高的是二○年連任失敗的前總統川普。儘管拜登若宣布參選將可望順利代表民主黨再戰白宮，但上月的一份民調顯示，四成五民主黨人認為拜登不該競選連任。

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