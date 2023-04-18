「美未交付承諾的武器」 麥考爾︰恐誘中侵台

麥考爾（本報資料照）

2023/04/18 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）十六日表示，拜登總統若未能向台灣交付已承諾的武器以嚇阻戰爭，形同在誘使中國入侵台灣。白宮並未立即回應麥考爾的批評。

盼美開始將武器運往台灣

麥考爾接受福斯新聞頻道節目「週日早晨談未來」主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）訪問時表示︰「我希望政府能夠覺醒，並開始將這些武器運往台灣。」

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麥考爾將中國與台灣的情勢比作俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭，以及二戰期間對納粹頭子希特勒的綏靖政策，「我認為這屆政府沒有嚇阻力，就像在烏克蘭一樣」。

中國封鎖台灣 世界嚴重傷害

麥考爾警告，美國一些大型科技公司九十％的半導體晶片依賴台灣供應，一旦中國對台灣進行封鎖，將使中國控制晶片的供應，這對美國和世界經濟將造成損害，「世界將面臨嚴重傷害，而中國將成為地球上最主要的經濟和軍事力量」。

麥考爾說，在目前情況下，台灣正任由中國擺佈；他擔心，如果中國共產黨不能成功地讓一傀儡當選台灣總統，那麼北京將會展開Ｂ計畫，最快明年對台灣進行封鎖或入侵，中國軍方可能會切斷海底電纜，在台灣發動大規模網攻和關閉網路，並於切斷食物和水供應一個月後接管台灣。

麥考爾提到台灣的戰備工作時指出︰「他們還有很長的路要走，他們需要我們承諾給他們的武器。」他說，在過去五年中，美國已批准對台軍售將近廿四批武器，而監視技術對於預測中國的行動至關重要，呼籲美台建立更緊密的聯繫。

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