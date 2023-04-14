烏俄今年和談無望 傷亡逾35萬人

華盛頓郵報取得的外洩機密顯示，美方情報評估俄烏戰爭將會打到二○二四年，甚至不排除會引發烏克蘭領導階層更迭。圖為美國華府街頭電視十二日轉播烏克蘭總統澤倫斯基視訊出席國際援助會議的畫面。（彭博）

2023/04/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部機密文件外洩風波持續延燒，最新披露的文件顯示，美方評估俄烏都不服輸，兩軍傷亡逾卅五萬人，今年和談無望，戰事拖延甚至可能引發基輔政權更迭；外洩文件還揭露美國認為聯合國秘書長過於遷就莫斯科，因此對他進行監視。

評估烏國 恐易出現領導階層更迭

華盛頓郵報報導，當中一份文件指出，美國國防情報局（DIA）評估，由於俄烏都沒法取勝，以致都拒絕和談，戰爭將會打到二○二四年。DIA分析，即便烏克蘭能收復「可觀」失土、並對俄軍造成「難以承受的損失」（但情報圈認為兩者都不大可能），也不會催生出和談。文件指出，在烏克蘭方面，持續的戰爭消磨會導致國內沮喪氛圍和對戰爭打法的不滿，「會更容易出現領導階層更迭」。

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據DIA整理的評估報告，俄軍總傷亡數為十八萬九五○○至廿二萬三千人，其中有三萬五五○○至四萬三千人陣亡。烏軍總傷亡數為十二萬四五○○至十三萬一千人，其中陣亡數為一萬五五○○至一萬七五○○人。上述統計數字是俄烏公佈傷亡數據的十倍以上。

報導稱，這份評估很可能給反戰者動力再次呼籲美、中等大國推動俄烏和談止戰，以結束這場衝突。

此外，根據一份文件，美國相信，若烏克蘭使用北約武器攻擊俄國領土，將給予北京合理的理由，提供致命武器給莫斯科。美國有線電視新聞網（CNN）指出，這或可解釋美國一直不願援烏長程飛彈系統。

不滿聯合國秘書長 迎合莫斯科利益

英國廣播公司（BBC）報導，部分外洩文件提到，美國政府認為聯合國秘書長古特瑞斯因熱中維護黑海糧食協議，以致願意迎合莫斯科的利益，所以對他與聯合國副秘書長進行監視。報導稱，數份文件清楚記載古特瑞斯和副秘書長間有關黑海糧食協議問題的私人對話。

聯合國官員強調，古特瑞斯已明確反對俄羅斯發動戰爭，「但聯合國必須減低戰爭對世界上最貧窮者的影響，這意味我們須盡最大努力降低糧食價格」。

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