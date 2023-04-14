英情報機關：中諜買第三國身分 入境滲透

英國情報部門示警，中國間諜可能透過獲取第三國公民身分，利用免簽進入英國，藉此滲透。圖為去年十二月，中國留學生聚集中國駐倫敦大使館前，抗議中國當局的防疫清零苛政。（美聯社）

2023/04/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國內情報部門「軍情五處」（MI5）近期警告，中國間諜正透過獲得第三國公民身分，並利用這些國家的免簽證福利滲透英國內部。英國內政部也因此針對部份國家研擬新的簽證限制。

據泰晤士報報導，MI5提供的證據表明，包括中國在內的敵對國家公民透過獲得第三國免簽證公民身分進入英國。情報機構擔心入境英國的外國人包括為中國政府工作的間諜，此事也引起人們對俄羅斯間諜可能仿效的擔憂。

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英國國家犯罪調查局表示，犯罪集團利用此手法，偷偷將國際刑警組織監視名單特定人士帶進英國。

越來越多的國家允許外國公民透過投資或支付資金來獲得公民身分。英國當局擔心被中國間諜和組織犯罪集團利用的國家包括南太平洋的萬那杜、非洲南部的納米比亞和東南亞的東帝汶等。

取得萬那杜護照只需數月

其中萬那杜的情況最令人擔憂，外籍人士只要付十二萬英鎊（約四五七萬台幣）即可在幾個月內取得公民身分。由於持有萬那杜護照，前往一二三國可免簽證，相比之下中國僅有七十國免簽，萬那杜在二○一五年一次風災後開放外國投資，至今有超過四千名中國人取得萬那杜公民身分。

為防堵漏洞，英國內政部正在準備一套新的簽證限制措施。然而，英國政府消息人士告訴泰晤士報，英國外交部阻擋這個做法，因為外交部希望解除對印尼、泰國、尚比亞等國的簽證限制，讓更多旅客入境，但被內政部以涉及國安為由而加以否決。

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