馬克宏媚中犯眾怒 盟友轟災難

法國總統馬克宏日前有關「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」的言論引發全球怒火，他在荷蘭海牙發表有關歐洲主權的演說，剛開始就遭到抗議民眾喊話打斷，結束後離場時也有反對法國退休制度改革的民眾舉牌抗議。（美聯社）

2023/04/13 05:30

歐盟、日本都強調台海穩定重要性

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏日前訪問中國，展現歐洲在中國議題上立場一致不成，反因他呼籲歐洲「戰略自主」、不應隨著美國被捲入台海危機的談話，連日來遭諸多抨擊。歐盟、日本都強調堅決反對以武力改變台海現狀和台海穩定的重要性，就連馬克宏在國內的政治盟友都直言，馬克宏談話引發的風波「簡直是災難」。

歐盟執委會發言人馬莫爾十一日表示，歐盟依舊堅定反對任何以武力改變台海現狀的企圖，持續呼籲台海和平與穩定；日本外務省發言人小野日子十二日強調，「台海和平與穩定，是對國際社會整體安全與繁榮，不可或缺的要素」。法國國會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）向中央社表示，「若台灣真的出現衝突，那也會是我們的事」，即使法中修好，也沒有理由犧牲法台關係，反應該繼續強化。

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德朝野同聲抨擊馬克宏

中央社報導，德國朝野也同聲抨擊馬克宏。執政的社民黨（SPD）外交事務議員哈克威爾第說，西方從俄羅斯侵略烏克蘭學到的痛苦教訓，正是在與中國等獨裁國家往來上，應改以批判態度，不能再天真迎合，對中立場應該一致，「以為遠離美國才能滿足北京，註定要失敗」。最大反對黨基民黨（CDU）外交事務議員洛特根推文指台灣是中國全球野心的核心議題，「歐洲不應該對台灣問題保持中立，否則習近平下令攻打台灣的可能性就更高。」

川普也批 前英相:需確保台灣有能力自衛

英國前首相特拉斯十二日在美國智庫「傳統基金會」發表演說，力促西方對中、俄採取更強勢立場，並指出西方太多人「姑息並且迎合」中、俄專制政權，西方領袖訪問中國、在俄國侵略烏克蘭問題上尋求習近平支持，是「錯誤」、「軟弱的表現」，「我們的力氣應該用在採取更多措施來支持台灣，我們需要確保台灣有能力自衛」。特拉斯雖未點名，但批評馬克宏的意味明顯。美國前總統川普十一日受訪談到馬克宏，更直言馬克宏「在拍馬屁，在中國」、「現在法國要走向中國了」。

路透指出，馬克宏的談話雖是老調重彈，但發表時機和直言不諱，惹惱許多看重與美關係的東歐國家，尤其華府是協助烏國對抗俄國侵略的關鍵角色。不過，歐盟理事會主席米歇爾十一日表示，馬克宏的立場在歐盟領袖中並非孤例，歐洲領袖愈發支持「戰略自主」政策，馬克宏的立場和觀點反映歐盟領袖的想法正日益轉變。

中國則呼應馬克宏觀點，外交部發言人汪文斌十二日說，「有的國家並不希望看到別國獨立自主，總想脅迫別國順從自己的旨意。」

法國總統馬克宏11日在荷蘭海牙發表有關歐洲主權的演說時，剛開始就遭到抗議民眾打斷。（美聯社）

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