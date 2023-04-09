流亡3年半 深圳教會59人成功抵美

圖為深圳五月花教會第一批五十九人成功抵達華盛頓杜勒斯國際機場的照片。（取自對華援助協會網）

2023/04/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不願服從中共政府領導的中國各地家庭教會長年遭當局打壓，包括二○一二年成立的廣東省「深圳改革宗聖道教會」（又名五月花號教會）六十三名基督教徒飽受迫害，他們一九年十一月出逃海外近三年半，申請難民庇護過程又遭中方百般阻撓騷擾，眾人行蹤因一名成員近日遭中國策反洩漏後，於面臨遭泰國政府拘押以「遞解」方式遣返之際，七日已有第一批五十九人在美國各界協助下由該教會牧師潘永光帶隊成功抵美。

總部設在美國德州的基督教人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）主席傅希秋七日發布「五月花號教會」抵美照片並表示，「他們都是以人道避難的身分來到美國」，第一批共五十九人分別搭乘兩架不同班機抵達華盛頓杜勒斯國際機場和紐約甘迺迪國際機場，其餘為一家人因母親即將在泰國分娩而會在稍後擇期抵達，「這一個星期真的是經歷了神蹟，經歷了奇蹟」，「中間也有驚險到差一點被中共……奪走」。

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美國共和黨聯邦眾議員暨美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席史密斯七日聲明恭喜「中國基督教會成員在逃離共產主義中國的宗教迫害後，終於能夠在美國自由踐行信仰了」，「假如他們被強行遣返中國，他們將受到監禁和嚴厲迫害」。

至於成事關鍵，傅希秋點名「在美國國務院、移民局，國土安全部和泰國政府的密切協調下」，「許多的國會領袖和美國國務院駐泰國使館，包括大使在內，還有聯合國難民署、聯合國人權事務高級專員辦事處等等。非常艱苦的談判和努力，尤其在過去這個四十八小時之內，終於談出來這個成果。泰國政府允許他們由美國來全部都接收。所以這是一個國際社會集體努力，跨黨派的、跨國家努力的一個成果」。

潘永光以外六十三名逃離中國的成員包括十六個家庭共卅五名孩童和廿八名成人，他們一九年十一月集體逃往南韓濟州島，在當地申請政治庇護遭當局駁回；去年八月轉往泰國，改請求聯合國難民署保護，但上月卅日在泰國芭達雅市因簽證逾期居留而被捕並處以罰款，隨後被帶到首都曼谷惡名昭彰的移民拘留中心。泰國警方五日曾表示，將在一週內將之驅逐出境，很可能遣送至第三國。

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