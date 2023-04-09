日少子化波及選舉 4成選區同額競選

日本少子化、人口減少，再加上年輕人對政治無感，導致九月投開票的地方選舉出現諸多同額競選選區。（歐新社檔案照）

2023/04/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日經亞洲新聞八日報導，困擾日本多年的少子化危機造成九日起跑的全國地方選舉候選人人數銳減，全日本近一千個選區中，約四成是躺著就當選。

這次的日本「統一地方選舉」分兩階段，九日改選九個道府縣的知事、六大市市長，以及四十一個道府縣與十七大城的地方議會。根據日本總務省的數據，佔所有候選人約廿五％的五六五名候選人是躺著贏的同額競選，另有約佔整體四成的三四八個選區中，也只有最低人數的候選人參選。

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大城市也面臨獨腳戲

至於廿三日登場的第二階段，則是改選市區長、市區議會、町村長與町村議會。日相岸田文雄可能會視這場地方選舉的結果，來決定是否宣布提前舉行全國大選。

人口減少導致同額競選情況逐年上升，特別是在人口快速流失的農村小城。官方估計顯示，日本在二○二二年的總人口縮減○．四三％，即約減少五十三．八萬人，再次凸顯日本所面臨的人口衰退危機的嚴峻程度。

但即便大城市也照樣有同額競選的問題。靜岡縣濱松市的市長選舉原本只有總務省官員出身的中野祐介一人唱獨腳戲，直到三月初才有獲得日本共產黨推薦的無黨籍人士嶋田博與之競逐。嶋田說，他不能讓該市市長選舉變成同額競選。

政治已難吸引年輕人

東京都立大學公共行政教授松井望指出，政治也淪為一項不那麼吸引人的專業；在地方議會層級，民眾無法感受到地方政治的魅力，以至於難以吸引年輕人從政參選；儘管解方難尋，但松井說，檢討企業規則好讓員工能更容易兼任議員或許有所幫助，要不然就是減少議會席次。

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