中助緬蓋離島監聽站 距印度不到60公里

衛星影像顯示，緬甸科科群島中，大科科島上的飛機跑道，在過去十年從原本的一千三百公尺延長達兩千三百公尺。（取自英國皇家國際事務研究所網站）

2023/04/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕彭博七日報導，根據知情的印度官員，情報顯示，中國正協助緬甸在位於孟加拉灣、距離印度軍事設施不到六十公里的一座偏遠島嶼上興建監聽站，印度近幾個月來正就此與緬甸進行交涉。

不具名印度官員指出，各階層的印度政府代表已與其同級緬甸官員分享相關衛星圖像，顯示中國工人正在協助緬甸於印度洋上的科科群島（Coco Islands）興建一座看似是監聽站的建築；衛星影像還顯示，這些中國工人正在拓展島上的一條飛機跑道。印度官員說，緬甸軍政府代表在會談中否認有中方參與；但印度仍擔心，島上基礎建設能讓中國監聽印軍基地的通訊及追蹤印度東海岸測試場的飛彈。

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緬甸軍政府發言人以「荒謬」來形容中國在科科群島打造間諜設施的指控，並稱緬甸永遠不會允許外軍進駐。中國駐緬甸大使陳海未回應置評要求，中國外交部亦未立即回覆詢問。

打從一九九○年代起就有緬甸當局允許中國在科科群島設立一座訊號情報設施的傳聞，此議題之所以再度受到矚目，在於倫敦智庫「皇家國際事務研究所」上週發布一份報告，推測緬甸正在軍事化科科群島，目的是在該區域進行海上監視行動。

不具名印度官員說，印度的評估認為，中國在該群島中的大科科島上並無攻擊性軍力，以及在印度洋上窺探的中國科研船為避免招致質疑也不曾停泊於此。但官員說，印度打算繼續施壓緬甸，以阻止中國營運間諜站。

印度在距離科科群島不到六十公里的安達曼與尼古巴群島設有軍事設施，目前正在擴大該島鏈的量能。

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