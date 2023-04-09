美中若為台爆核戰 預估至少260萬人亡

為回應美韓上月中旬以來的聯合軍演，北韓八日宣布，國防科學研究院四至七日在咸鏡南道東海岸外的日本海，測試水下核攻擊無人艇「海嘯—２」（Haeil-2），指這項水下戰略武器花了七十一小時六分鐘航行一千公里，測試彈頭精準地在水中引爆，證明具備可靠且致命的攻擊能力。北韓最早是在三月廿三日首次聲稱測試這款武器，五天後又稱已二度測試，這次則是第三度測試。然而，專家質疑北韓水下載具是否已準備好部署。（歐新社）

2023/04/09 05:30

日長崎大學模擬東北亞核戰５情境

〔國際新聞中心／綜合報導〕鑑於二○二三年成為冷戰結束以來使用核武風險最高的一年，日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）針對東北亞核戰風險進行模擬，於上月底發表「降低東北亞核武使用風險計畫」報告。該報告是由RECNA自二○二一年起，與美國及南韓機構共同研究的一環。綜合中央社與日本共同社報導，在五種模擬核戰的情境中，短期內直接死亡人數最高的情境是美、中為台灣爆發核戰，推估將達二六○萬人。RECNA也不諱言，有理由設想俄國率先在東北亞動用核武，「由於烏俄衝突，（俄動用核武）變得更具現實性了」。

此一模擬假設五種狀況︰

一、中國先使用核武，美國反擊：

中國領導階層面對國內反感升高，為轉移焦點下令攻擊台灣。美方軍援台灣反擊，中方判斷僅用傳統武器難以取勝，決定朝駐日、韓美軍使用核武。美方使用小型核武反擊中國洲際飛彈及核彈基地。

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中、美共使用廿四枚核武，受攻擊地區人口的卅五％、約二六○萬人死亡；另推估長期最高有約八十三萬人，將受輻射影響罹癌而死。

二、北韓先使用核武，美國反擊：

北韓面臨經濟壓力，為取得談判有利條件動用核武攻擊南韓沿岸。

美國使用小型核武反擊北韓核武設施。受攻擊地區人口的廿七％、約一．一萬人死亡；長期再有最高三．六萬人死亡。

三、美國先發制人動用核武，北韓反擊：

為因應北韓洲際彈道飛彈威脅，美國總統基於國內政治壓力，決定先發制人攻擊北韓。

北韓使用核武反擊駐日、韓美軍，中國介入，美、中互相對軍事設施動用核武，總計三方共動用十八枚，受攻擊地區人口的卅三％、約二一○萬人死亡；長期再有九十二萬人死亡。

四、恐怖份子在日本東京使用小型核彈：

恐怖份子走私小型核武在東京新橋發動攻擊。受攻擊地區人口廿五％、約廿二萬人死亡；長期再有最高五十六萬人死亡。

五、俄國先動用核武，美國反擊：

烏俄戰爭情勢升高，美國在日本海部署核武後，俄羅斯率先以五枚核武攻擊日本的美國海軍佐世保基地及海上船艦。美國隨即使用三枚小型核武攻擊俄國遠東海軍基地。

受到攻擊地區人口的卅六％、約廿九萬人死亡；長期再有最高八．五萬人死亡。

數日內恐升級世界性核戰

報告警告，先發制人使用核武後的數日內，就可能升級為世界性核戰，因此核武國家間必須維持必要溝通管道，以避免誤判。RECNA副主任鈴木達治郎強調，希望各國領袖可以理解核武的不人道。

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