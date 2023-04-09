為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美中若為台爆核戰 預估至少260萬人亡

    為回應美韓上月中旬以來的聯合軍演，北韓八日宣布，國防科學研究院四至七日在咸鏡南道東海岸外的日本海，測試水下核攻擊無人艇「海嘯—２」（Haeil-2），指這項水下戰略武器花了七十一小時六分鐘航行一千公里，測試彈頭精準地在水中引爆，證明具備可靠且致命的攻擊能力。北韓最早是在三月廿三日首次聲稱測試這款武器，五天後又稱已二度測試，這次則是第三度測試。然而，專家質疑北韓水下載具是否已準備好部署。（歐新社）

    為回應美韓上月中旬以來的聯合軍演，北韓八日宣布，國防科學研究院四至七日在咸鏡南道東海岸外的日本海，測試水下核攻擊無人艇「海嘯—２」（Haeil-2），指這項水下戰略武器花了七十一小時六分鐘航行一千公里，測試彈頭精準地在水中引爆，證明具備可靠且致命的攻擊能力。北韓最早是在三月廿三日首次聲稱測試這款武器，五天後又稱已二度測試，這次則是第三度測試。然而，專家質疑北韓水下載具是否已準備好部署。（歐新社）

    2023/04/09 05:30

    日長崎大學模擬東北亞核戰５情境

    〔國際新聞中心／綜合報導〕鑑於二○二三年成為冷戰結束以來使用核武風險最高的一年，日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）針對東北亞核戰風險進行模擬，於上月底發表「降低東北亞核武使用風險計畫」報告。該報告是由RECNA自二○二一年起，與美國及南韓機構共同研究的一環。綜合中央社與日本共同社報導，在五種模擬核戰的情境中，短期內直接死亡人數最高的情境是美、中為台灣爆發核戰，推估將達二六○萬人。RECNA也不諱言，有理由設想俄國率先在東北亞動用核武，「由於烏俄衝突，（俄動用核武）變得更具現實性了」。

    此一模擬假設五種狀況︰

    一、中國先使用核武，美國反擊：

    中國領導階層面對國內反感升高，為轉移焦點下令攻擊台灣。美方軍援台灣反擊，中方判斷僅用傳統武器難以取勝，決定朝駐日、韓美軍使用核武。美方使用小型核武反擊中國洲際飛彈及核彈基地。

    中、美共使用廿四枚核武，受攻擊地區人口的卅五％、約二六○萬人死亡；另推估長期最高有約八十三萬人，將受輻射影響罹癌而死。

    二、北韓先使用核武，美國反擊：

    北韓面臨經濟壓力，為取得談判有利條件動用核武攻擊南韓沿岸。

    美國使用小型核武反擊北韓核武設施。受攻擊地區人口的廿七％、約一．一萬人死亡；長期再有最高三．六萬人死亡。

    三、美國先發制人動用核武，北韓反擊：

    為因應北韓洲際彈道飛彈威脅，美國總統基於國內政治壓力，決定先發制人攻擊北韓。

    北韓使用核武反擊駐日、韓美軍，中國介入，美、中互相對軍事設施動用核武，總計三方共動用十八枚，受攻擊地區人口的卅三％、約二一○萬人死亡；長期再有九十二萬人死亡。

    四、恐怖份子在日本東京使用小型核彈：

    恐怖份子走私小型核武在東京新橋發動攻擊。受攻擊地區人口廿五％、約廿二萬人死亡；長期再有最高五十六萬人死亡。

    五、俄國先動用核武，美國反擊：

    烏俄戰爭情勢升高，美國在日本海部署核武後，俄羅斯率先以五枚核武攻擊日本的美國海軍佐世保基地及海上船艦。美國隨即使用三枚小型核武攻擊俄國遠東海軍基地。

    受到攻擊地區人口的卅六％、約廿九萬人死亡；長期再有最高八．五萬人死亡。

    數日內恐升級世界性核戰

    報告警告，先發制人使用核武後的數日內，就可能升級為世界性核戰，因此核武國家間必須維持必要溝通管道，以避免誤判。RECNA副主任鈴木達治郎強調，希望各國領袖可以理解核武的不人道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播