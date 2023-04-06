中國任命上海主教 教宗未批准

中國政府撕毀與教廷簽署的主教任命協議，逕自任命中國天主教主教團主席沈斌為上海教區主教。（取自星島網）

2023/04/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕教廷四日表示，北京當局逕自任命中國天主教主教團主席沈斌為上海教區主教，顯然違反教廷和中國數年前簽署的主教任命協議，且「幾天前」才獲告知相關決定。中國教友受訪時強調，未經教廷擅自任命主教，傳統天主教徒不會接受。

才當政協常委 沈斌主張天主教中國化

上月晉升中國全國政協常委的沈斌，四日在就職儀式上絕口未提教宗，反強調將堅決貫徹中共指示，堅持宗教獨立自主原則。沈斌所屬的中國天主教主教團與中國天主教愛國會，合稱中國天主教「一會一團」，聲稱傳揚「中國化」的耶穌基督福音，在政治上接受中共領導，主張「天主教中國化，而不是天主教本土化」。

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梵蒂岡數日前才獲悉，中方將原任江蘇南通海門教區主教沈斌調任有十五萬教友的上海教區，至於沈斌正式上任一事，則是四日才從媒體報導得知。梵蒂岡發言人布魯尼對此表示，「目前無可奉告」。中國駐羅馬大使館則未回應梵蒂岡的聲明。

「梵中主教任命臨時協議」於二○一八年簽署，每兩年續簽一次，去年十月第二度延長兩年，其內容雖未公開，但教宗與教廷高層曾多次透露，中國政府同意讓教宗對中國主教任命有「最後決定權」。多數天主教媒體指出，中國是希望藉由梵中協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判中國。

中國已非首次無視梵中主教任命協議。去年十一月廿六日，梵蒂岡曾大動作發出聲明，對於中國任命彭衛照為江西教區輔理主教表達「意外及遺憾」。上海教區主教金魯賢於二○一三年辭世後，主教職務一直懸缺至今，教廷原屬意由金魯賢的輔理主教邢文之接任，但邢文之因拒絕參與中共官方愛國教會的典禮，被迫辭職。

沈斌的任命是「片面」且未經教宗批准，讓中國天主教社群感到不安。北京劉姓教友告訴「自由亞洲電台」（RFA），現在很多教友對此不滿，但不敢表態；另名宗教人士批評北京當局擅自任命主教，傳統天主教徒不會接受。

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