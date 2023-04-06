北約秘書長：嚇阻中國動武 優先要務

北約秘書長史托騰柏格表示，中國動武將對全球及歐洲安全、經濟和貿易產生深遠影響，北約需要做好準備，因應可能的台海危機。（法新社）

2023/04/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在澳洲「雪梨晨驅報」四日刊出的專訪中指出，中國動武將對全球及歐洲安全、經濟和貿易產生深遠影響，北約需要做好準備，因應可能的台海危機。

需做好準備 因應台海危機

史托騰柏格強調，優先要務是嚇阻中國動武，但若嚇阻失敗，北約立場也會很堅定，「若真有事態發生，我們站在一起、相互支持就會更重要，因為這會對我們的經濟、貿易，以及我們的安全造成深遠後果」。

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史托騰柏格說，中國構成的安全挑戰，意味北約需要加強與澳洲等印太地區理念相同的夥伴往來；俄羅斯侵略烏克蘭，促使美國與印太等國家強化夥伴關係，而北京正在密切注意烏克蘭戰爭、普廷付出的代價和可能的回報，「這正顯示我們的安全是彼此息息相關的」。

被問到若中國對台動武，北約會有何反應時，史托騰柏格表示，儘管這種情況不會啟動北約「第五條款」集體防衛機制，但盟國會有反應，「盟國，尤其是美國，正在評估可能的後果和可能的反應方式」，「因此我們也需要做好準備，因應發生在台灣和台灣周邊的危機」。

重視印太 會日、紐等外長

史托騰柏格五日在布魯塞爾與日本外務大臣林芳正、紐西蘭外交部長馬胡塔，與澳洲、南韓駐北約代表團代表會面，表達對印太夥伴的重視，和印太與歐洲對彼此安全上的重要性。他說，烏俄戰爭和其全球影響表明，「印太地區發生的事情，對歐洲來說很重要」，反之亦然；中俄彼此站得更近了，「這讓我們身為合作夥伴、北約的盟友，更應該站在一起」。

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