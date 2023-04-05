歐盟外長轟中 與侵略者為伍

法國總統馬克宏和歐盟執委會主席馮德萊恩訪問中國前夕，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾抨擊北京與「侵略者」俄羅斯為伍，「公然違反」北京在聯合國所做承諾。圖為馬克宏二○一九年十一月訪問中國，在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。（法新社檔案照）

2023/04/05 05:30

馬克宏和馮德萊恩訪中

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕法國總統馬克宏和歐盟執委會主席馮德萊恩連袂訪問中國前夕，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）四日抨擊中國與「侵略者」俄羅斯為伍，在俄國去年二月全面入侵烏克蘭後，中國仍對俄支持，「公然違反」北京在聯合國所做承諾。

中國迄今仍拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭發動的這場戰爭。波瑞爾在布魯塞爾與美國國務卿布林肯會晤後表示，「不能站在侵略者一邊」，身為聯合國安理會常任理事國，有明確解釋要捍衛基於規則的國際秩序，不應支持一個侵略者，「中國有道義責任」應促進烏克蘭公平的和平。

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波瑞爾強力譴責中國這個日益轉變為競爭對手的國家，「我們對中國一直明確表達，它對俄羅斯暴行和戰爭罪的立場，將決定我們和北京關係內涵」。

中俄友誼 左右歐中關係

馬克宏和馮德萊恩五日至七日將前往中國訪問三天，兩人都強調歐中關係取決於北京和俄羅斯的友誼。美聯社報導，馬克宏和馮德萊恩擬在六日和中國國家主席習近平會談時，警告中國勿運送武器給俄羅斯。法新社指出，兩人在和習近平會面時，都擬重申歐盟對烏克蘭的承諾。法國智庫「戰略研究基金會」學者博達安預期，兩人將在私下會談時以制裁為籌碼。

法國智庫「蒙田研究所」亞洲事務專家高德蒙推文指出，馬克宏和馮德萊恩將強調「消除風險，而非脫鉤」；針對與北京的摩擦，他們會尋求「低調但務實的回應」。不過，法國參議院亞太地區報告的共同作者裴林認為，如果法國希望被真正視為區域參與國，就「必須對中國重申堅定務實的立場，尤其是關於遵守國際法的必要性」。

歐盟正尋求與中國重啟關係，馬克宏此行一則希望說服北京勿支持俄侵烏、並希望維繫並重新平衡歐中貿易關係，捍衛法國在亞太地區的利益。據報導，馬克宏將率領約六十名商界領袖的代表團出訪，包括空中巴士、法國電力公司高層，盼帶回利潤豐厚的合約。

歐盟執委會發言人馬莫爾表示，馮德萊恩將在北京討論歐中關係廣泛議題，行前將與烏克蘭總統澤倫斯基通話，以瞭解烏方期望。

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