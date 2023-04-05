重挫普廷 芬蘭加入北約

芬蘭四日在北約成立七十四週年當天正式加入，成為第卅一個會員國。圖為北約在布魯塞爾總部舉行芬蘭入會典禮、升起芬蘭國旗。（法新社）

2023/04/05 05:30

任何成員國受到攻擊 視同攻擊北約

〔編譯管淑平／綜合報導〕芬蘭在四日北大西洋公約組織（NATO）成立七十四週年這一天，正式加入北約，成為第卅一個會員國，這個因為俄羅斯入侵烏克蘭引起的歐洲冷戰後結盟態勢的重新調整，對俄國總統普廷無疑是一記重擊。

瑞典沒加入 芬蘭成員身分不完整

北約在布魯塞爾總部舉行芬蘭入會典禮、升起芬蘭國旗，四日入會最後一道程序，是向北約條約、文件保管國美國國務卿布林肯遞交北大西洋公約簽署書。芬蘭總統尼尼斯托在入會典禮上說，「我國歷史上的不結盟年代已經結束，一個新的時代開始」。他也談到瑞典，表示「沒有瑞典加入」，芬蘭的北約成員身分不完整，瑞典入會的快速時程還在繼續推進。

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芬蘭加入北約後，俄羅斯與北約國家邊境加倍。北約秘書長史托騰柏格說，俄國總統普廷說侵略烏克蘭的一個目標，是降低北約勢力，「他得到的正好相反」，因為俄國侵略烏克蘭，歐洲國家都想加入北約，「今天芬蘭、很快的瑞典也將成為這個聯盟的正式會員」。他說，芬蘭加入北約後，「最重要的是獲得安全保證，（北大西洋公約）第五條適用於芬蘭」，指北約共同防禦核心條款，有任何成員國受到攻擊，將被視為對北約所有成員的攻擊，其他成員國將做出即時反應。

美國總統拜登發表聲明，恭喜芬蘭加入，「當普廷發動他對烏克蘭人的殘暴侵略戰爭，他以為能分化歐洲和北約，他錯了」，「今天我們比以往更團結，而且在我們的最新盟友芬蘭加入的強化下，我們將一起持續維護跨大西洋安全，捍衛北約每一寸土地，迎戰我們面臨的任何挑戰。」

美聯社指出，芬蘭加入北約，為普廷帶來戰略和政治挫敗；普廷一直將北約朝俄國擴張做為他侵略的合理理由之一。

布林肯表示，「我很想說，這或許是我們可以謝謝普廷的一件事，因為他再次反而促成了他用侵略想防範的事情，造成許多國家相信，他們得加緊守護自己的安全，確保能抵禦俄國可能的進一步侵略。」

澤倫斯基道賀 抗俄唯一安全保障

在典禮會場不遠處，有數十人身上包著各自的國旗，喊著「烏克蘭需要北約」。烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體發文向芬蘭道賀，他說，「在俄國侵略之際，這個聯盟成為這個區域唯一有效的安全保障」，他也希望七月北約峰會，能使烏克蘭離北約更進一步。

克里姆林宮發言人佩斯科夫四日表示，北約接受芬蘭加入，擴張版圖，「是侵蝕我國安全和國家利益」，莫斯科會密切注意任何北約的軍事部署行動。

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