中學者：中國先進晶片自主 再等20年

美國聯合日荷韓台，限制中國取得高階尖端半導體與生產設備，導致中國智慧型手機產業面臨存亡挑戰；而在中國成功生產先進晶片之前，至少還要撐廿年。（路透檔案照）

2023/04/05 05:30

美聯合日荷韓台「掐脖子」 中國手機製造業苦日子快到了

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯合荷蘭、日本、南韓與台灣，限制中國取得高階尖端半導體與生產設備，導致中國智慧型手機產業面臨存亡挑戰。位於四川成都的電子科技大學資訊與通訊工程學系副教授曾遼原坦言，美國的「掐脖子」行動使中國手機製造業的「苦日子」很快就要來臨，而在中國成功生產先進晶片之前，至少還要撐廿年。

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香港「南華早報」四日報導，曾遼原說，中國學界一直對於改變美中競爭領域進行討論，「但在製造領域，沒有一個產業能夠繞過晶片」；中國不能放棄智慧手機部門，因為該部門對龐大的電信產業與數位經濟至關重要。

若外國品牌外移 中撐不起研發生產

報導說，廣東深圳的資深電子工程師郭約翰（John Kou）認為，如果外國高階智慧手機大廠繼續推動產線多元化，中國整個電子部門將受衝擊。他說，「多年來，蘋果等品牌實際上驅動了中國電子產業鏈升級，不管是電子元件或螢幕玻璃，他們設定了高處理要求。為了確保訂單，中國工廠被鼓勵投資升級產線與人員訓練」。

他強調，如果外國品牌外移，「單靠中國本地需求，不足以支撐新一代高端電子產品的研發與生產」。

廣東當代社會觀察研究所所長劉開明將中國崛起為全球智慧手機生產中心，歸功於完整的供應鏈、為數龐大的技術勞工，以及廣大的本地市場。他說，「成熟的供應鏈是中國手機製造的最大優勢，離開中國，重新設定供應鏈，實際上將讓品牌廠商大幅增加成本」。

然而，劉開明也說，地緣政治變化正影響經濟情勢，由於手機對中國電子產業的生態至關重要，中國應極力縮小與多數經濟體的政治歧異，並維持友善的貿易關係。

富士康也宣布將在越南建新廠

位於河南的富士康鄭州廠是全球最大的蘋果手機iPhone組裝據點，提供全球約五十％至六十％的iPhone，但去年由於中國嚴格的武漢肺炎「清零」政策，蘋果有意將部分中國生產線外移至印度與越南等新興市場。富士康是蘋果最主要承包商，繼去年向印度子公司投資五億美元（約一五三億台幣）後，近期也宣布將在越南闢建新廠的計畫。

3年內 蘋果手機恐3成產能外移

劉開明說，目前九十％蘋果最新款手機仍在中國製造，印度或越南都沒有大規模量產新款iPhone的能力，但三年內情況可能完全改變，卅％的產能恐外移出中國。

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