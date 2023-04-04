中國間諜氣球偵蒐 可即時回傳

美國國家廣播公司（NBC）三日報導，今年年初入侵美國領空的中國間諜氣球在被擊落前，有能力收集數個美國軍事據點的情報，並將這些情報及時傳回北京當局。（美聯社檔案照）

2023/04/04 05:30

幸拜登政府成功阻擋

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）新聞網三日引述三位現、前任美國高階官員指出，今年一月底至二月初飛越美國的中國高空間諜氣球有能力偵蒐到美國幾個軍事基地敏感情資，並把訊號即時傳回北京；幸好拜登政府致力阻擋，否則更多美國軍事基地敏感情資恐外洩。

收集到的多為電子訊號

報導引述兩名現任和一名前任官員表示，北京控制的高空偵察氣球能夠多次飛越一些美國特定軍事基地，有時採阿拉伯數字「8」字形飛行穿過，並把收集到的情報資訊即時傳回北京，「中國收集到情資多為電子訊號、而非影像，可從武器系統或含基地人員在內的通訊採得」。

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三名官員說，如果拜登政府沒有致力將潛在目標移動至他處，並遮蔽阻礙中國氣球將採集到電子訊號播送和發送回去的能力，中方可能就已蒐集到遠遠更多的美國軍事基地敏感情資。

針對報導，美國防部指向五角大廈高階官員在二月時的回應，即依照評估，該氣球對中國政府情蒐的「附加價值有限」，不比中國低軌衛星可蒐集到的情資。

中國屢稱該氣球是民用無人飛船、意外偏離軌道，還控美國擊落該氣球是「反應過度」。但針對NBC多次詢問置評，中國官員無法提出該氣球究竟隸屬於哪家公司、部門或組織。

氣球配備自我毀滅裝置

在中國間諜氣球二月初遭美軍擊落後，拜登政府官員表示，該氣球有能力蒐集訊號情資、本身配備自我毀滅裝置，可由中國遠端遙控啟動，但該自我毀滅裝置未啟用是因為發生故障、或中方決定不啟用，現仍不明朗。

拜登政府指出，美軍從該氣球還在中國海南島時就掌握動向，一路追蹤它一月廿八日首次進入阿拉斯加州領空，接下來四天飛越蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地，該基地為美國三個洲際彈道飛彈發射井場地之一，存有美國核武資產。

華府官員表示，中國間諜氣球事件遭媒體揭露和華府證實後，中國軍方加快氣球速度，企圖盡可能地快速駛離美國領空。華府說，遭擊落的該氣球大小接近三輛校車，在二月四日遭美軍擊落墜海後，造成一大片殘骸掉落區，美方迄今仍在分析部分打撈上岸的殘骸。

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