歐洲三國大選 牽動烏俄戰局

芬蘭二日舉行國會大選，現任社會民主黨總理馬林遭到中間偏右與反移民政黨夾殺，面臨苦戰。（路透）

2023/04/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕芬蘭二日舉行國會大選，中間偏右與反移民政黨都試圖取代社會民主黨現任總理馬林（Sanna Marin），芬蘭有可能成為最新一個加入歐洲民族主義浪潮的國家。保加利亞同日也舉行兩年內的第五次大選，選舉結果可能左右該國對烏克蘭戰爭的立場。

芬蘭三黨 支持率不相上下

土耳其國會三月卅日正式批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），芬蘭預定在今年七月舉行的北約高峰會上，正式成為第卅一個成員國，而推動芬蘭加入北約的功臣馬林，也試圖在二日大選中贏得第二個任期。民調顯示，馬林的社會民主黨與中間偏右的國家聯合黨（National Coalition），以及持疑歐論的民族主義政黨芬蘭人黨（Finns Party）不相上下，三個政黨的民調支持率落在十八‧七％到十九‧八％之間。儘管勝選的政黨將優先籌組政府，但大選落幕後可能出現漫長的聯合執政協商。

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保加利亞 恐難產生國會多數

另一方面，參與保加利亞國會大選的政黨包括兩大聯盟，一是「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）與其小型側翼「民主力量聯盟」（SDS）共組的聯盟；二是由親西方的「我們繼續變革黨」（PP）和改革派的「民主保加利亞」（DB）組成。這兩個聯盟在民調中勢均力敵，因此這次大選可能仍然無法產生一個可運作的國會多數。

這場大選也可能左右該國對烏克蘭戰爭的立場。保國過去向來被視為親俄，但自從去年俄國入侵烏克蘭後，保國便秘密提供武器彈藥與柴油給烏克蘭。參與國會大選的兩個政黨聯盟都希望保加利亞維持親烏立場，但總統拉德夫（Rumen Radev）被視為親俄派。

蒙特內哥羅新星 挑戰現任總統

在此同時，巴爾幹國家蒙特內哥羅（Montenegro）同日也舉行總統大選決選，由現任總統、社會主義者民主黨（DPS）候選人朱卡諾維奇（Milo Djukanovic），與「歐洲現在運動」（Europe Now）候選人、卅六歲政壇新星米拉托維奇（Jakov Milatovic）對決。分析家認為，米拉托維奇的贏面較大，因為當地民眾渴望改變DPS長達數十年的統治。米拉托維奇曾擔任經濟發展部長，支持蒙國加入歐盟。蒙特內哥羅總統任期為五年，但主要是儀式性職務，大部分政治權力是由總理掌握。

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