克羅埃西亞港口擴建案 美歐阻止中企染指

克羅埃西亞最大港口里耶卡港貨櫃碼頭興建案，三年前本由中國國企得標，令美國大為緊張，旋即暗中展開外交斡旋，成功遊說克國重新開標，阻止中企得手。（路透檔案照）

2023/04/03 05:30

成功遊說克國重新開標

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」二日獨家報導，克羅埃西亞最大港口里耶卡港（Rijeka）貨櫃碼頭興建案三年前初次開標，由中國國有企業得標，令美國大為緊張，旋即暗中展開外交斡旋，成功遊說克國重新開標，阻止中企得手。此事顯示，美方在反制中國影響力深入歐洲上，採取比外界認為更廣泛的策略，而且這是少數從前總統川普延續至拜登的策略。

據報導，里耶卡港是進入中歐市場的便捷深水港，克國政府三年前公布貨櫃碼頭興建標案，由中國寧波舟山港、天津港海外控股和中交路橋建設等三家國企拿下為期五十年的興建及營運合約。美國及克國官員透露，消息公布後，華府隨即展開行動，私下透過外交斡旋、解密情報和其他工具，說服身為北大西洋公約組織（NATO）成員的克國拒絕中國，並暗中支持丹麥貨櫃航運運輸集團「馬士基」（Maersk）做為替代方案。

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在美國和歐盟雙管遊說下，克國政府在二○二一年一月取消中企的標案，並重新開標，最後由馬士基旗下港口暨碼頭營運商APM Terminals及合資夥伴、克國物流公司ENNA Logic以廿七億歐元（約九○五億台幣）奪得貨櫃碼頭的特許經營合約。克國海洋運輸基礎設施部長布科維奇坦言，「當時（美歐）沒有直接干涉，但確實出現某些訊號，這是很敏感的話題。」

北約軍備進出門戶

布科維奇表示，美歐施壓並非取消中國標案的唯一原因，二○二○年武漢肺炎疫情擾亂全球貿易，以及歐盟在前一年通過的限制外國直接投資規範等，都是考量因素。最重要的是，中國標案內容並未保證未來會有多少貨運船行經里耶卡港，克國內部因此懷疑，待新碼頭完工後，中國可能不會積極使用，純粹只是想阻止其他國家使用。

據了解，美國之所以對中企進駐里耶卡港緊張萬分，正是因為北約軍備會經由該港口進出歐洲，美國海軍也會在該港進行船艦保養和維修。時任美國駐克國大使柯霍斯特表示，假如該港口被中企控制，北約和其他國家將很難利用該港進行物資運送。

報導直言，在川普和拜登兩位總統任內，美方持續遊說歐洲政府限制北京對其港口、鐵路、電網、半導體廠等戰略基礎設施的投資。由APM Terminals和ENNA Logic共同成立的里耶卡通道公司表示，貨櫃碼頭正在興建中，預計二○二五年五月完工，馬士基將是港口的主要客戶。不過，碼頭使用的起重機仍是中國製造，「中國人還是在這裡」。美國官員近期即警告，起重機可能被中國當成監控工具。

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