抗中影響力 美在萬那杜設大使館

拜登政府三月卅一日宣布，將在南太平洋島嶼萬那杜開設大使館。圖為萬那杜總理卡爾薩考廿九日在美國紐約的聯合國總部發表演說。（路透）

2023/04/02 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕拜登政府三月卅一日宣布，將在南太平洋島嶼萬那杜開設大使館，作為削弱中國在該地區擴增影響力的最新舉措。美國國務院聲明指出，根據美國印太戰略，在萬那杜設立的永久外交存在，促使美國政府深化與萬那杜官員及社會的關係。

美國在萬那杜首都維拉港（Port Vila）設立的大使館，是華府為應對來自中國的威脅或挑戰，近三年在南太地區即將或已經開設的第五間大使館。美國國務院表示，在維拉港建造美國大使館，將促進區域雙邊合作和開發援助，包括應對氣候危機的努力。

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萬那杜由八十座島嶼組成，人口數卅一．九萬，與美國擁有正式外交關係。這個地勢低窪的島國去年曾宣布氣候緊急狀態宣言，並將數十座村莊遷往地勢較高處。作為因氣候變遷面臨直接威脅的國家，萬那杜也是最不諱言、最積極的島國，力籲其他國家更努力減少燃煤、石油、天然氣造成的氣候破壞與汙染。

聯合國大會上週通過一項由萬那杜總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）發起的決議，要求國際法院針對各國應對氣候變遷的義務做出定義，以減緩全球暖化並應對其影響。

南太平洋地區過去鮮少有人關注，直到去年中國與索羅門群島達成安全協議，震驚各界。儘管索國否認，美國和澳洲官員仍擔心該協議可能促使索國向中共解放軍開放廣大水域。

在國會跨黨派議員的支持下，拜登政府持續擴大美國在南太平洋地區扮演的角色。美國今年二月已在索羅門群島開設大使館，其它即將開設美國大使館的國家還包括馬爾地夫、東加、吉里巴斯。拜登政府並提供馬紹爾群島、帛琉、密克羅尼西亞等國數十億美元援助，用以交換軍事和其他駐紮權，藉此加強與這些國家的聯繫。

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