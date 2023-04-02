加國研究 淺酌沒有比較健康

研究分析顯示，淺酌並不會比不喝酒來得更有益健康。圖為美國紐約市一家酒吧的消費者啜飲無酒精飲料。（法新社）

2023/04/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在三月卅一日刊載於美國醫學會期刊網路開放版（JAMA Network Open）的一份加拿大新研究發現，淺酌比完全不喝酒更有益健康的這種普遍看法可能有誤，每天喝上一兩杯不會比從來不喝酒更健康。

這份研究是維多利亞大學針對參與者超過四八○萬的一七○項研究的結果進行彙整分析，確定相較從不喝酒，每日酒精攝取量不到廿五公克（或不到兩杯）死亡風險並沒有比較低。該研究作者之一的史塔克威爾說，淺酌有益健康的證據力日益薄弱，那些暗示淺酌有益健康的科學證據或研究應該受到質疑。

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未參與該研究的美國威斯康辛大學麥迪遜分校的腫瘤學家洛康特說，常有病患深信一天喝上一兩杯有益健康，而史塔克威爾的分析「協助我們清楚界定，酒精可能無益健康」。

加拿大這項分析發現，每日攝取四十五公克（大約三杯）或更多酒精會增加死亡風險，以及發現飲酒風險與性別有關—每天喝兩杯或更多的女性與每天喝三杯或更多的男性的死亡風險，高於從不喝酒的男女。史塔克威爾解釋，原因可能在於肝臟平均較小的女性的身體處理酒精的方式不同，而男性因為酒精耐受力較高與代謝效率較好而能喝比較多。

淺酌有益健康的說法並非無中生有，美國華盛頓大學的健康指標與評估中心的教授加基多就說，她的研究表明，淺酌與罹患缺血性心臟病以及中風的風險較低有關；至於史塔克威爾的分析，她說，絕對沒有顯示淺酌有害。

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