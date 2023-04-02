美貿易代表砲轟北京 把經濟當武器

美國貿易代表戴琪三月卅一日抨擊中國，利用經濟作為武器對抗盟國。圖為她在南韓首爾舉行的第二屆民主高峰會開幕式發表演說。（歐新社）

2023/04/02 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國貿易代表署三月卅一日發布的「二○二三年對外貿易壁壘國家貿易評估報告」指出，中國主導的非市場經濟和貿易方式提供中國企業競爭優勢，有失公平。美國貿易代表戴琪抨擊中國，利用經濟作為武器對抗盟國。與此同時，英國前首相特拉斯在英國成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後表示，CPTPP是抗中的重要經濟壁壘，必須把中國排除在CPTPP之外。

美國貿易代表署該份報告涵蓋十多個領域的重大貿易壁壘。在中國部份，報告指出，中國國家主導的非市場經濟和貿易方式，持續影響中國奉行的產業政策，替中國企業提供不公平的競爭優勢。美國貿易代表署認為，中國政府替中企提供大量的資金支持、監管方面等優惠，同時尋求正式和非正式的政策和做法，試圖讓外國競爭者處於不利地位。此外，中國政府仍然沒有充分執行強迫勞動禁令，尤其是在新疆維吾爾自治區。

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戴琪卅一日在首爾與南韓總統尹錫悅會面後表示，中國作為全球第二大經濟體，利用各國對中方的貿易依賴，把它當作武器使用。

與此同時，在英國首相蘇納克三月卅一日宣布成功加入CPTPP後，前首相特拉斯接受美國政治新聞網站「政客」訪問，表示有必要把自二○二一年申請加入CPTPP的中國排除在協定之外，「我預期英國政府現在或未來會反對這類提議」。

前英相籲阻中入CPTPP

特拉斯警告，對於那些試圖損害我們價值觀的國家，CPTPP是一個重要的抗衡力量，更是對抗中國的重要經濟壁壘，希望未來能看見其它理念相同的自由貿易國家在適當時間點遞交加入協定的申請。前保守黨黨魁鄧肯．史密斯也表示，英國應該盡最大努力，與其它盟國一起否決中國加入，並說服美國重回CPTPP。

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