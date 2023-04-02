柬擴建防空雷達設施 緊鄰中國「亞太」基地

圖為衛星影像拍攝的柬埔寨雲壤海軍基地，柬國將在該基地附近，打造一座防空中心與擴建雷達系統。（美聯社）

2023/04/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「日經亞洲」一日報導，柬埔寨政府打算在被華府指為是中國在全世界的的第二座海外軍事基地的附近，打造一座防空中心與擴建雷達系統，被視為除了意在改善柬國本身脆弱的軍事基礎建設，也能增進其偵察情蒐能力與強化該基地對中國的戰略價值。

報導指出，柬國上週公佈將在雲壤國家公園打造防空中心與擴建雷達系統的計畫，位置鄰近西哈努克省的雲壤海軍基地（見下圖，美聯社），而雲壤海軍基地據信已漸淪為中國在印太地區的首座海外軍事基地。總理韓森去年九月將面積一五七公頃的土地撥給國防部以建設「防空司令部與總部」，另有卅公頃土地則用於打造「海軍雷達系統」。柬國國防部否認該防空與雷達設施有中國的資金、支援或軍隊，強調在此駐軍於法不容。

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但美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」認為，面積這麼大、離雲壤海軍基地這麼近的一座防空雷達設施，是中國軍事足跡的一大擴張；新建的防空系統可能包括地對空飛彈與強化掩體。柬埔寨國防部長狄班先前承認中國資助雲壤海軍基地擴建，但稱中國並非唯一獲准進入該設施的國家。

雲壤恐淪中國海警操作站

雲壤海軍基地的兩大缺憾正逐漸改善中，包括水深不足無法停泊大型軍艦，以及缺乏防空能力。澳洲國防大學東南亞問題專家塞爾說，雲壤海軍基地距離越南富國島不到卅公里，易遭越南南部空軍基地與潛艦攻擊；防空系統對重要的固定軍事設施與基地至關重要，柬國在基地附近打造防空設施是審慎之舉；雲壤能充作中國海警的操作站。

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