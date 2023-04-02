川普4日出庭 不接受認罪協商

「狂暴丹尼絲」在2018年出版自傳「全面揭露」，公開2006年和川普一夜情的過往。（歐新社檔案照）

2023/04/02 05:30

面臨多項偽造商業紀錄罪 至少1項重罪

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普因向色情片女星「狂暴丹尼絲」提供封口費，遭紐約市檢方提出刑事起訴，預計三日提前飛抵紐約，翌日接受法庭傳喚。美國媒體一日引述兩名知情人士指出，川普將面臨多項偽造商業紀錄罪，包括至少一項重罪。川普的法律團隊強調，川普永遠不會接受認罪協商，並準備好「反擊」所有指控。

色情片女星願上庭作證

「狂暴丹尼絲」史蒂芬妮．克利弗德在三月卅一日刊出的英國泰晤士報訪問中表示，川普被起訴是「標誌性、跨時代」之事，並直言自己對此很自豪，「川普不再是不可動搖」。她也坦言，由於川普會鼓吹暴力，她首次感到害怕，而且在公布起訴的數小時內，她的社群平台、電子郵件和電話就收到許多極端暴力和謀殺威脅。不過，她仍表明只要有需要，她願意上庭作證，「反正我看過他裸體，穿上衣服也不會變得更可怕」。

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川普預計三日從佛州飛抵紐約，在川普大廈過夜後，翌日前往曼哈頓法院接受「正式逮捕及傳喚」，這將是美國史上頭一遭有前任總統站上法庭聆聽刑事罪名。美聯社透露，川普投案後，將和一般被告一樣走完登記入冊、拍攝臉部特寫照、按捺指紋等程序，但應該不會被上銬。川普上庭的時間為當天午後二時十五分開始，在聽取罪名後，將進行無罪答辯，而且幾乎可以肯定當天就會獲釋，並將直接返回佛州海湖莊園。

曼哈頓大陪審團尚未公布起訴書內容，但據悉檢方花費數月調查川普為支付封口費，而偽造多項商業紀錄，構成競選財務相關罪名，包含至少一項重罪。對此，川普持續透過自創的社群平台Truth Social表示，這是「選舉干預、私設刑堂」，並直指負責審理本案的法官瑪查爾「討厭我」。川普律師強調，封口費案存在重大法律問題，川普不會認罪，也「絕無可能」進行認罪協商。

川普全程受美秘勤局保護

華盛頓郵報補充道，川普從海湖莊園、私人住處到紐約，全程都將受到美國秘密勤務局人員保護，而且駐紐約秘勤人員也已先行前往曼哈頓法院勘察出入動線。秘勤局長齊特爾透露，他們會採取「必要措施」保護川普不被傷害。此外，紐約市警察局也將在法院外大規模部署，附近道路都將封鎖，並禁止停車。

在華府，國會警察局警告，他們預期全國會出現有關川普被起訴的示威活動，接下來幾天將增派國會警察和執法人員，所幸國會兩院接下來兩週進入休會。對於川普被起訴，拜登總統持續拒絕發表看法。另外，川普也表示，在自己被起訴後，短短一天內就募得四百萬美元（約一．二三億台幣）的競選經費。

川普被起訴#認罪協商#封口費#川普一夜情〈/span

美國紐約時報以頭條報導前總統川普因2016年競選總統期間向色情片女星「狂暴丹尼絲」提供封口費，遭紐約市檢方提出刑事起訴。（路透）

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