逃離中國3年 深圳教會63人恐遭泰遣返

逃到泰國的中國「深圳改革宗聖道教會」成員在泰國芭達雅被逮捕，三月卅一日從當地警局離開準備出庭。（美聯社）

2023/04/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國「深圳改革宗聖道教會」六十三名成員為了躲避迫害而逃離中國，輾轉逃到泰國，但是三月卅日遭泰國警方逮捕，令人擔心他們會被遣返回中國，可能在國內受到迫害。

有美國公民 也有不少孩童

「深圳改革宗聖道教會」又被稱為「五月花號教會」，教會兩名美國支持者也與這六十三人一起遭拘押，其中一人、德州「尋求自由國際組織」執行長布朗卅一日向美聯社說，這六十三人中有許多是孩童。當地警察局長塔維表示，卅二名中國成年人被控逾期居留，孩童並未遭控告，而兩名美國公民則未被逮捕。

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美聯社報導，這批信徒宣稱遭到安全部門迫害，二○一九年逃出中國，先到南韓濟州島，但是與當地的韓美官員會面後，情況表明他們獲得庇護的可能性渺茫，因此去年逃到泰國尋求庇護。他們抵泰後曾向記者表示，在南韓就被跟蹤、騷擾，在中國的親戚也被當局找去問話、恫嚇。

布朗說，原本安排將他們送到德州安頓，但在泰國的簽證出問題，被告知中國公民在泰國要換發簽證須先向中國大使館通報，「一旦他們走進中國大使館就完了」。

不過自由亞洲電台的獨家報導指，這六十三人包括廿八名大人、卅五名孩子，是二○二一年六月集體逃到韓國，然後轉往泰國，尋求聯合國難民署保護，廿多名泰國移民局和警察幹員卅日下午突擊他們棲身之處逮人、沒收護照和簽證，卅一日送到移民拘留中心監禁，之後將舉行驅逐出境聽證。

泰移民局突擊 拿名單逮人

美國的基督徒民間組織「對華援助協會」主席傅希秋說，兩週前有名教會成員遭中共國安部門脅迫，應該是在被迫或家人遭綁架威脅的情況下出賣這群人名字、藏身地點；他指出，泰國移民局有備而來，是拿著這些人的姓名等資料登門逮人，「很明顯是中共的黑手在背後作祟」。他表示，美國國會議員已在施壓國務院介入，防止悲劇發生。

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