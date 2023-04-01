坎貝爾:美中需冷戰熱線機制

白宮國安會議印太事務協調官坎貝爾表示，台海現狀對印太所有國家有益，美國將盡全力維護。（路透檔案照）

2023/04/01 05:30

會採必要手段維繫台海現狀 持續支持台灣

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾三月卅日出席華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）活動時表示，美中兩國為雙邊關係奠定基礎、建立「護欄」的努力仍未成功，直言有必要建立類似冷戰時期的熱線與危機處理機制，未來數月將決定雙方能否恢復建設性的外交關係。

在台海安全問題上，坎貝爾說，美國將盡全力維繫台海現狀，因為現狀符合印太各國的最佳利益，「我們知道我們將面臨許多挑戰，但同時我們也會採取必要手段，以維繫現狀穩定」。他並強調，台灣在民主、經濟與科技領域的成就，美國給予讚賞，也將持續支持。

請繼續往下閱讀...

坎貝爾繼續指出，鑑於美中軍隊在鄰近地區活動，設立溝通熱線機制是負責任的做法，美蘇冷戰期間有這個機制，現在也是這麼做的適當時機，但中國方面一直不願意就建立信任或危機溝通熱線進行討論。他認為，美國正處於與中國展開競爭關係的早期階段，從很多方面來看，雙方為美中關係奠定基礎、建立護欄的努力仍未成功。

此外，在中國間諜氣球事件後，總統拜登曾指計畫與中國國家主席習近平對談，以消弭隔閡，但雙方至今都未能通話。坎貝爾表示，美方「清楚表明我們準備進行通話」，「而且美方非常有意願保持溝通管道暢通」，「我想未來幾個月會看到，是否有可能在美中之間重建有效、可預測、具建設性的外交關係。」

與印太盟友合作 共同應對中國競爭

坎貝爾另提到，中國獨斷的行徑正在重塑亞洲安全環境，包括日本「前所未有」的防衛策略改變，以及美國與英國、澳洲愈發深化的同盟關係等，而這些國家在十年前都還嚮往與中國擴大往來。值得注意的是，坎貝爾稱美國與印度的關係是「美國在廿一世紀最重要的雙邊關係」；美國過去想以大國外交形式，與北京一對一對談，但如今認為與北京互動最好的辦法，就是先與印太盟友合作，共同應對和中國的競爭。不過，他重申，在與中國競爭之餘，也希望可以在氣候變遷等特定領域，與中國取得共識。

針對美國將在十一月主辦亞太經濟合作會議（APEC）年度領袖會議，坎貝爾透露，拜登總統屆時會發表充滿野心的願景，宣告美國不僅想在印太地區扮演安全、外交和政治角色，也想發揮活躍的經濟和商業作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法