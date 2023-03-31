北京四處放「詐」彈 惡整海外3異議人士

遭到不明人士在世界各國豪華飯店冒名訂房與發布炸彈威脅的美國之音記者蘇雨桐。（取自美國之音網站）

2023/03/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國新聞網站「Axios」廿九日報導指出，關注中國人權議題的「自由亞洲電台」中國籍駐德國記者蘇雨桐、流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝及助她逃亡的國際「對華援助協會」中國裔美籍創辦人傅希秋，去年十月起遭不明人士冒用身分在世界各地豪華酒店訂房，並向其中部分飯店發出虛假炸彈威脅至少十四次，以致警方展開調查，三人不勝其擾。專家指出，這類詐彈惡作劇，為中國擴大恐嚇打壓海外異議人士居全球之冠的「跨境鎮壓」手法之一。

這項威脅陰謀的籌劃者以三人名義在荷蘭、比利時、德國、土耳其、香港、澳門、美國等地的高級飯店訂房數十間，美、德、荷及港澳執法部門已展開調查。

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蘇雨桐廿九日告訴「美國之音」，只有國家行為者有財力進行這類陰謀，而這種行為的最大受益者是中國，且「嫌疑人在柏林以我的名義預訂酒店後，直接給我發信息，說我是反華記者，抹黑中國，他要殺了我，要強姦我」，酒店預訂和虛假炸彈威脅一直持續到上月，她因此不停收到來自美國休士頓和紐約、香港、土耳其伊斯坦堡等城市的酒店和警局電話，「給我們造成了精神傷害。」

蘇雨桐先前曾指控中國當局威脅其雙親及進入其德國住家，而這波騷擾除了強姦和死亡威脅，她也被設計成虛假三陪（陪吃、陪喝、陪玩）廣告的女主角，導致去年六月開始有男性出現在她位於德國首都柏林的公寓尋求性服務。德國政府建議自保下，她已搬到一處秘密住所。「老實說，我抑鬱了很長一段時間」，「他們想要我『社死』（社會性死亡），而不用真的殺了我」。

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