22國貸款7.2兆 一帶一路債滾債

最新研究顯示，由於許多「一帶一路」參與國還不出貸款，使得中國開始轉型為緊急貸款提供者，在二○○八至二一年間，斥資二四○○億美元救助廿二個開發中國家，凸顯中國政府面臨海外不良貸款問題的嚴重程度。（美聯社檔案照）

2023/03/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新公布的研究顯示，由於許多「一帶一路」參與國還不出貸款，使得中國開始轉型為緊急貸款提供者，在二○○八至二一年間，斥資二四○○億美元（約七．二兆台幣）救助廿二個開發中國家，且用人民幣貸款來降低對美元依賴，也凸顯中國政府面臨海外不良貸款問題的嚴重程度。

由世界銀行、哈佛甘迺迪學院、研究機構AidData和德國智庫「基爾世界經濟研究所」等機構廿八日共同發表的報告中提到，這二四○○億美元貸款中，約八十％是在二○一六至二一年發放，主要協助阿根廷、蒙古、巴基斯坦等中等收入國家。取得最多貸款的是阿根廷，達一一一八億美元，其次是巴基斯坦的四八五億美元、埃及一五六億美元。

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國際貸款新體系 人民幣計價

報告稱，中國已借給開發中國家數千億美元興建基礎設施，但出借額度自二○一六年起逐漸減少，同時有廿二個國家接受中國某種形式的緊急援助，而中國對陷入困境的借方提供不透明援助的規模之大，代表北京實際上已建立一套與國際貨幣基金（IMF）和其他西方機構並存的國際紓困貸款新體系。以二○二一年為例，IMF借出六八六億美元，中國則借出四○五億美元。

掩蓋借貸國真實財務狀況

報告提到，中國向處境艱難的國家提供更多貸款，使借方暫時不用進行痛苦的經濟改革，卻反倒可能延長這些國家的困境。而圍繞中國貸款的不透明條款，掩蓋了這些國家真實財務狀況，也可能讓債務減免工作變得更加複雜。

前世界銀行首席經濟學家、報告作者之一賴恩哈特（Carmen Reinhart）認為，中國政府其實是拯救自己的銀行，才會涉入具風險性的國際貸款紓困業務。

紐約時報指出，中國的緊急貸款幾乎全部流向積欠中國國有銀行大量債務的中等收入國家。二○二一年，中國九成以上的緊急貸款均以人民幣計價，試圖進一步限制對美元做為全球首選貨幣的依賴。中國的國有金融機構主要以浮動利率發放貸款，在過去一年裡，許多貸款的到期還款額倍增，使許多國家陷入財務困境。

中國外交部發言人毛寧廿八日回應稱，受諸多外部因素影響，近來開發中國家的債務風險顯著上升，一些人藉機炒作所謂中國的債務陷阱、貸款不透明，絕不接受向中國潑髒水。

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