攜3槍血洗母校 美校園6死

28歲跨性別校友赫爾攜帶至少3把槍、詳載監視器及出入口等資訊的多份校園地圖與犯案宣言，破門闖入母校大開殺戒。（路透）

2023/03/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕設在美國田納西州首府的私立基督聖約學校納許維爾分校廿七日爆發槍擊案，廿八歲校友赫爾（Audrey Hale）帶了至少三把槍、詳載監視器及出入口等資訊的多份校園地圖與犯案宣言，破門闖入母校大開殺戒，導致三名九歲學童及三名六十至六十一歲的教職員身亡。美國民主黨籍總統拜登斥這起預謀血案「病態」、「撕裂本國靈魂」，再次敦促國會通過法案禁用大規模槍擊案常見的攻擊武器。

此校專收十二歲以下學童，約兩百人就讀，由基督教長老會聖約堂創立，女校長孔斯（Katherine Koonce）和牧師愛女斯克魯格斯（Hallie Scruggs）皆不幸罹難。

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警方約在上午十時獲報，十五分鐘左右趕赴現場將槍手擊斃。根據警方說法，「生理上女性」的跨性別人士赫爾準備了至少兩把突擊步槍和一把手槍，射穿側門進入校園，朝建築大樓前進路上再開了好幾槍。赫爾隨機射殺受害者，警方趕到時赫爾正在二樓逞凶，接著對警方開槍，兩名員警開槍還擊將赫爾擊斃。

納許維爾警察局局長德瑞克（John Drake）告訴媒體，槍手遺留的宣言「顯示本來將要槍擊多處地點，該校只是其一」，也「準備與執法機關對峙」。至於行凶動機，德瑞克只說「赫爾對這所學校懷有某些憎恨」。赫爾在社群媒體上以男性自稱，犯案前曾在Instagram發出警告「一些壞事將要發生」，一名校友看到後通知警方時，慘案已經發生。

根據美國組織「槍枝暴力檔案」（GVA）數據，射殺四人以上的大規模槍擊案件，美國今年至今已發生多達一二九起。拜登呼籲國會恢復一九九四至二○○四年的全國突擊步槍禁令；但目前在聯邦眾議院席次微幅居上風的共和黨至今反對，堅持攜帶武器是憲法保障的合法權利。

美國田納西州首府納希維爾的教會小學「基督聖約學校」，27日上午爆發重大槍擊案。（美聯社）

美國田納西州首府納希維爾的教會小學「基督聖約學校」學生驚惶未定。（美聯社）

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