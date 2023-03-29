強化抗中 日美菲安保機制下月召開

日本和南韓關係回溫，兩國政府計畫重啟停擺5年的「日韓安全保障對話」，最快將在4月召開，雙方已就此展開協調。圖為南韓總統尹錫悅（左）16日訪問日本，與日本首相岸田文雄（右）舉行會談後的聯合記者會。（美聯社檔案照）

2023/03/29 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕為加強對中國的嚇阻力，並進一步防備「台灣有事」發生，日本岸田政府主動向美國和菲律賓提議，創設日美菲三國安保協議機制，最快可能於下月美菲「二加二」會談後召開。

台海有事 很難不被捲入

日本共同社引述來自美菲相關人士的消息報導，菲國靠近台灣和海上通路，處於戰略要衝，日美正努力將菲律賓拉入抗中陣營。菲國在南海問題上與中國對立，但小馬可仕政府也希望與中國維持一定關係，為確保微妙的平衡，也需要獲得日美支持。因此，小馬可仕政府不僅力爭在南海與日美等展開聯合巡邏，還有意加速防務部門間的交流。

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小馬可仕上月訪問日本時，曾向日本媒體表示，一旦台灣海峽發生事態，「很難想像菲律賓不被捲入」。他也同意讓協防台灣的美國使用菲軍基地。

日本看準菲國的需求，主動提議新創日美菲安保協議機制，由三國安全事務高官舉行對話。報導也指出，出席者將包括日本國家安全保障局長秋葉剛男、美國白宮國家安全顧問蘇利文，以及菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）。美菲預定下月十一日於華府舉行外交國防首長「二加二」會議，預計三國安全事務高官首次會議將在其後舉行。

三角防務合作 聯合軍演

日本透過參加美菲聯合軍演，希望發展日美菲三角防務合作。美菲預定四月下旬擴大舉行「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，日本自衛隊往年均以觀察員身分參與。日本正在積極與菲國協商簽署「相互准入協定」（RAA）及「物品勞務相互提供協定」（ACSA），若在「肩並肩」舉行前簽署相互准入協定，日本即有可能參加今年軍演。

另一方面，隨著日本和南韓關係回溫，兩國政府計畫重啟停擺五年的「日韓安全保障對話」，最快將在四月南韓總統尹錫悅訪問美國之前召開，雙方已就此展開協調。日韓同時也在協調召開副外長級「戰略對話」的日程，另外針對半導體供應鏈等相關問題新設的「經濟安保對話」也在協調召開日期。岸田已邀請尹錫悅出席五月在廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會擴大會議，屆時也預定再次舉行日韓雙邊會談。

日韓安保對話 4月重啟

日韓外交和國防部門局長級的安全對話始於一九九八年，至今已舉行十一次，上次召開是在二○一八年三月，兩國關係因二次大戰時期徵用工問題惡化後停擺至今。美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）廿七日與日本國家安全保障局長秋葉剛男舉行電話會談時，對日韓領袖會談中就兩國關係正常化達成共識表示歡迎，稱此為「日韓關係的飛躍性進展」。

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