俄中「無」軍事聯盟 普廷連連出招習尷尬

普廷（右）與習近平在21日的中俄峰會後發表聯合聲明，提到不在本國以外部署核武，但普廷隨後宣布將在白俄羅斯部署戰術核武，遭質疑羞辱習近平。（路透）

2023/03/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平近日展現盟友情誼，矢言推進兩國關係，令外界憂心中國可能助拳俄國侵略烏克蘭，但普廷在最新訪問中強調，兩國並未建立軍事聯盟。與此同時，俄國將在白俄羅斯部署戰術核武一事，遭指羞辱習近平，因雙方曾同意不在境外部署核武。有分析指出，俄國此舉反讓有意居中調停烏俄的中國陷入尷尬。

普廷針對中俄在軍事領域的合作表示，俄國沒有與中國建立任何軍事聯盟，雙方的確在軍事技術方面有合作，「但我們沒有隱瞞，一切都很透明，沒有什麼秘密」。對於俄國在能源和金融等領域與中國加強關係，是否意味俄國愈發依賴中國，普廷則指此為「心懷嫉妒者」觀點。他認為，外界一直希望中國反對蘇聯和俄國，或蘇聯和俄國反對中國，「我們了解自己身處的世界，也非常重視俄中相互關係，及中國近年的成就」。

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控美與北約建立新軸心 批「全球北約」

普廷反控美國和北大西洋公約組織（NATO）企圖建立新「軸心」，類似納粹德國、義大利和日本在二次世界大戰期間組成的聯盟，藉此對抗俄中。普廷亦指控澳洲、紐西蘭和南韓打算加入「全球北約」，並提到日本和英國今年初簽署軍隊「相互准入」的防務協議。

在訪問的前一日，普廷宣布準備在白俄境內部署戰術核武。對此，前美駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）在「推特」表示，普廷和白俄總統盧卡申科的決定是在羞辱習近平，因為普廷和習近平不久前才發表峰會聯合聲明，提到「所有核武國家都不應在境外部署核武，並應撤出在境外部署的核武」。

烏國籲安理會 阻止俄羅斯「核勒索」

烏國外交部廿六日痛批這是「犯罪政權的又一次挑釁」，呼籲俄國以外的聯合國安理會四個常任理事國採取果斷措施，阻止俄國的「核勒索」，並敦促G7和歐盟警告白俄，俄國在其境內部署核武的後果。烏國總統辦公室顧問波多利雅科則說，普廷是出於擔心俄國戰敗才出此下策。歐盟代表告誡白俄，持有俄國核武恐面臨歐盟進一步制裁。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，俄國在白俄部署核武將加劇俄國與西方的緊張關係，也會讓中國推動和談的難度更高，「中國肯定會繼續努力推動談判，但普廷顯然想在那之前獲得更多籌碼」。

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