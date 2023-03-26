巴西總統訪中 調停烏戰興致勃勃

巴西總統魯拉（圖中）廿六日至卅一日應邀訪問中國，可能提出「和平俱樂部」計畫，與中國一同調解烏克蘭危機。圖為廿三日他和第一夫人在里約熱內盧會晤英國另類搖滾團體酷玩樂團的主唱馬汀。（法新社）

2023/03/26 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕巴西總統魯拉廿六日至卅一日將應邀訪問中國，並於廿八日會晤中國國家主席習近平。英國金融時報廿四日報導，魯拉可能提出「和平俱樂部」計畫，與中國一同調解烏俄戰爭。

拉丁美洲巨人巴西的國際影響力在前總統波索納洛任內快速萎縮，魯拉上任之後，希望帶領巴西走出孤立。然而，在烏俄戰爭方面，卻拒絕與西方國家站在一起援烏武器。魯拉上月拒絕轉售德國坦克彈藥，稱巴西是一個和平國家。

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巴西外長維埃拉接受金融時報專訪時表示，魯拉本次訪中，展現巴西重回更積極的外交政策；對於推廣或促進有助於和平進程的會議，巴西非常有興趣。魯拉今年稍早提出「調停國家集團」的構想，並表示「中國是時候出面了」，希望該國家集團一起和烏俄上談判桌展開談判，尋求和平。

不過，智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美洲事務主任柏格質疑，在調停烏戰方面，巴西並無優勢，「不只是因為它不被視作中立仲裁者…還因為它是金磚國家成員國」。

魯拉和烏克蘭總統澤倫斯基本月通話時，承諾會在正確時間點出訪烏克蘭，但兩國在會談後釋出的訊息卻截然不同。澤倫斯基聚焦在「堅守主權和領土完整原則的重要性」，魯拉則強調，巴西致力於「攸關建構和平和對話的倡議」。

澤倫斯基：現階段沒有和談的條件

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基接受日本讀賣新聞專訪時表示，現階段完全沒有展開和平談判的條件，「首先俄羅斯必須離開烏克蘭領土」，他也無法相信俄羅斯總統普廷的停戰。至於北京上月就烏俄戰爭提出的十二點停火止戰建議，他稱未收到中國調停建議及會談要求，但已透過外交管道明確表示希望跟中國針對烏克蘭提出的「十點和平方案」進行合作，及與中方展開領袖會談。

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