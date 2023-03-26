巴西總統訪中 調停烏戰興致勃勃
〔編譯林雨萱／綜合報導〕巴西總統魯拉廿六日至卅一日將應邀訪問中國，並於廿八日會晤中國國家主席習近平。英國金融時報廿四日報導，魯拉可能提出「和平俱樂部」計畫，與中國一同調解烏俄戰爭。
拉丁美洲巨人巴西的國際影響力在前總統波索納洛任內快速萎縮，魯拉上任之後，希望帶領巴西走出孤立。然而，在烏俄戰爭方面，卻拒絕與西方國家站在一起援烏武器。魯拉上月拒絕轉售德國坦克彈藥，稱巴西是一個和平國家。
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巴西外長維埃拉接受金融時報專訪時表示，魯拉本次訪中，展現巴西重回更積極的外交政策；對於推廣或促進有助於和平進程的會議，巴西非常有興趣。魯拉今年稍早提出「調停國家集團」的構想，並表示「中國是時候出面了」，希望該國家集團一起和烏俄上談判桌展開談判，尋求和平。
不過，智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美洲事務主任柏格質疑，在調停烏戰方面，巴西並無優勢，「不只是因為它不被視作中立仲裁者…還因為它是金磚國家成員國」。
魯拉和烏克蘭總統澤倫斯基本月通話時，承諾會在正確時間點出訪烏克蘭，但兩國在會談後釋出的訊息卻截然不同。澤倫斯基聚焦在「堅守主權和領土完整原則的重要性」，魯拉則強調，巴西致力於「攸關建構和平和對話的倡議」。
澤倫斯基：現階段沒有和談的條件
與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基接受日本讀賣新聞專訪時表示，現階段完全沒有展開和平談判的條件，「首先俄羅斯必須離開烏克蘭領土」，他也無法相信俄羅斯總統普廷的停戰。至於北京上月就烏俄戰爭提出的十二點停火止戰建議，他稱未收到中國調停建議及會談要求，但已透過外交管道明確表示希望跟中國針對烏克蘭提出的「十點和平方案」進行合作，及與中方展開領袖會談。