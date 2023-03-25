沙烏地敘利亞 可望復交

沙烏地阿拉伯和敘利亞正在就恢復外交關係展開談判。圖為沙國（上）和敘國兩國國旗。（法新社）

2023/03/25 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕沙烏地阿拉伯官方電視台廿三日晚間引述外交部知情官員說法，表示沙國和敘利亞正在就恢復兩國中斷十年的外交關係展開談判。若成功達成協議，將是敘國歷經十餘年內戰蹂躪後，重新融入國際社會的第一步。據華爾街日報報導，復交談判幕後是俄國斡旋。

自二○一一年阿拉伯之春運動引爆敘國內戰以來，敘國總統阿塞德在伊朗與俄國的支持下掌權至今，當時積極在中東抗衡伊朗勢力的沙國支持敘國反對派對抗阿塞德，沙、敘在二○一二年斷交，沙國並運作把敘國逐出阿拉伯聯盟。然而，沙國自王儲穆罕默德．沙爾曼掌權以來，積極與中、俄加強關係，本月才在中國斡旋下，宣布與宿敵伊朗恢復中斷七年的外交關係，帶動中東外交洗牌。

請繼續往下閱讀...

沙、敘兩國官員表示，盡快達成復交協議是共同目標，以便沙國外長能在四月底的開齋節後訪問大馬士革。若能復交，五月在沙國舉行的下一屆阿盟峰會，議程就會排入敘利亞重新融入中東及重建的相關表決。

駐敘美軍遇襲 美空襲親伊朗民兵

與此同時，五角大廈廿三日表示，美國駐敘利亞人員在一處基地遭到疑似是伊朗製的無人機襲擊，造成美國承包商一死一傷，另有五名美軍受傷。美國國防部長奧斯汀表示，該無人機源自伊朗，在總統拜登的指示下，已授權美軍對被美國列入恐怖組織黑名單的伊朗革命衛隊民兵組織在敘利亞使用的設施執行精準空襲。據敘利亞人權瞭望台廿四日表示，美軍空襲的目標包括代爾祖爾（Deir Ezzor）市內的一處軍火庫等共三處地點，共造成十一名親伊朗武裝份子死亡。

白宮國家安全會議發言人柯比廿四日表示，美方襲擊敘利亞，旨在保護當地美國人。美國在敘國東北部部署約九百兵力，以對抗遜尼派極端組織「伊斯蘭國」（IS）的殘餘勢力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法