川普被捕?普廷入獄? AI製圖成新亂源

荷蘭開源情報網站「冒險者」（Bellingcat）創辦人希金斯透過AI製圖軟體合成川普被警方逮捕的影像，搭配川普近來自曝可能被刑事起訴，令許多網友信以為真。（美聯社）

2023/03/25 05:30

影像生成技術日趨成熟 淪操縱輿論新模式

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在人工智慧（AI）聊天機器人掀起議論之際，AI影像合成技術也更臻成熟，近期網路上即出現美國前總統川普被捕、俄羅斯總統普廷入獄等以假亂真的AI製圖，且正好切合時事，引起網友熱烈轉發討論。然而，假消息專家再次警告，這恐怕會成為有心人士操縱輿論的新模式。

假圖兩天觀看次數 超過5百萬

美聯社及華盛頓郵報指出，荷蘭開源情報網站「冒險者」（Bellingcat）創辦人希金斯（Eliot Higgins）一時起意將川普自揭可能因「封口費案」遭刑事起訴的消息影像化，於是向具有模仿新聞機構專業影像能力、且剛發布新版「文生圖」合成模式的AI繪圖軟體Midjourney下指令，創造出川普被紐約鎮暴警察團團包圍、在被捕過程跌倒、與警察對峙，以及川普穿囚衣、蹲苦牢，甚至是從下水道逃獄成功、跑到知名速食店吃漢堡等各種影像。

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希金斯將影像分享到推特，並清楚說明這是AI製圖，不帶任何惡意。他原先以為會乏人問津，不料兩天後，川普AI製圖的觀看次數竟超過五百萬次。希金斯表示，川普影像只是為了展現Midjourney在描繪真實場景時的優劣，細看就能發現很多破綻，包括照片中的川普竟穿戴警察腰帶，還有很多人的臉和手都明顯扭曲等。在照片引起轟動後，希金斯就被禁止使用Midjourney服務。

假照片生成快又多 令真相難辨

假消息專家警告，AI製圖軟體具有在使用者下達簡單指令後，運用詳細背景資料快速製成真實場景的能力，這意味以後只要出現重大消息，就能透過AI生成海量的假照片或影片，並在社群平台上廣為散布，導致社會在剛接觸某一事件的階段，就無法辨別事件真相。西雅圖華盛頓大學專研假新聞傳播的教授威斯特坦言，這會在危機發生時增添雜音，讓人們開始對體制和接收的訊息失去信賴。

媒體技術專家表示，儘管希金斯或其他使用者表明影像是AI合成，只是博君一笑，但影像通常很快就會被分享出去，卻未註明文字，以致只要看到照片，人們就認定眼見為憑。

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