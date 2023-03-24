放任中俄 布林肯：將釀全球衝突

布林肯指中俄的結盟，有如「權宜婚姻」。（法新社）

2023/03/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯廿二日表示，當前美國正面臨兩項重大考驗，首先是戰略競爭者的挑戰，包括俄侵略烏克蘭引發的急迫威脅，及中國帶來的長期挑戰；其次則是全球的共同考驗，包括氣候危機、大流行病、能源與能源不安全等。他提醒，中國正在觀察全世界是否團結對抗這種侵略，從中汲取經驗，若放任俄羅斯攻擊鄰國而不予處罰，將打開「潘多拉的盒子」，引發全球衝突。

布林肯在參院撥款委員會聽證會上主張，中俄的世界觀和美國大不相同，才促成了中俄之間有如「權宜婚姻」（marriage of convenience）的結盟，這段關係中，俄國是中國較次級的「小夥伴」。

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中俄結盟 如權宜婚姻

他指出，俄羅斯和中國是美國的頭號挑戰，是戰略競爭對手，俄羅斯構成「直接、嚴重的威脅」，而中國是「長期挑戰」。他認為，中國目前正在全球推動一種「非自由」的世界觀，想要取代美國所主導的國際秩序。另一方面，俄羅斯想要的，並不是國際秩序，而是「世界混亂」。

布林肯談到美國國務院二○二四財政年度六三○億美元的預算申請時說，美國面臨來自中國的長期挑戰，為贏得與中國的競爭，推動印太自由，拜登行政當局把下一財年用於印太地區的預算增加十八％。

過去一年來，俄烏戰爭掀起了各界反思，擔憂是否影響中國統一台灣的進程。布林肯稱，若世界容許俄國侵略鄰國卻未遭究責，將對未來可能的侵略者「打開潘朵拉的盒子」，導致一個「衝突的世界」。換言之，烏克蘭的局勢不只衝擊烏克蘭，對亞洲也會帶來深遠影響。

此外，布林肯也提到，美國及北約多次發出警告，稱中國可能正考慮提供援助給俄國，這是絕對不能容許的，但「現在還沒看到中國越過那條線」。

針對國際刑事法院（ICC）日前以在烏俄戰場上發生的戰爭罪為由，對俄羅斯總統普廷發布逮捕令，布林肯喊話，要求ICC的所有會員國履行逮捕普廷的責任。參議員葛蘭姆追問，美國是否會逮捕普廷？對此，布林肯僅說這是「假設性問題」，並回答，「我不認為普廷有任何很快來美國的計畫」。

布林肯還籲請國會同意繳交一．五億美元會員費，以重新加入川普政府時期退出的聯合國教科文組織（UNESCO），表示美國缺席UNESCO，給了中國制定人工智慧規則的機會。目前中國是UNESCO最大單一捐助國。

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