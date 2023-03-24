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    日外交藍皮書 重申台海和平穩定之重要

    日本外務省今年版的外交藍皮書草案指出，中國擴大國際影響力的外交和軍事動向，是對國際秩序「前所未有的最大戰略挑戰」，也是日本和國際社會「嚴重關切」事項，並再次強調台灣海峽和平穩定的重要性。圖為中國海洋調查船（下）2012年11月出現在釣魚台列嶼附近，日本海上保安廳巡邏船尾隨監控。（美聯社檔案照）

    日本外務省今年版的外交藍皮書草案指出，中國擴大國際影響力的外交和軍事動向，是對國際秩序「前所未有的最大戰略挑戰」，也是日本和國際社會「嚴重關切」事項，並再次強調台灣海峽和平穩定的重要性。圖為中國海洋調查船（下）2012年11月出現在釣魚台列嶼附近，日本海上保安廳巡邏船尾隨監控。（美聯社檔案照）

    2023/03/24 05:30

    強調中是最大戰略挑戰

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕日本外務省今年版的外交藍皮書草案日前曝光，延續去年底修訂的國家安全保障戰略三文件的基調，認為中國擴大國際影響力的外交和軍事動向，是對國際秩序「前所未有的最大戰略挑戰」，也是日本和國際社會「嚴重關切」事項。藍皮書並再次強調台灣海峽和平穩定的重要性，對於中國與俄羅斯的軍事合作表示「重大關切」。

    外務省每年都會在四月發表外交藍皮書，草案在日前提交執政黨自民黨時，有部分內容曝光，其中對中國對外政策及軍事動向，與去年底國家安保戰略三文件公布的表述一致，認為是對國際秩序「前所未有的最大戰略挑戰」。

    嚴重關切中俄軍事合作

    去年版藍皮書對中國在東海及南海試圖片面改變現狀、在日本周邊軍事活動擴大及活躍化，表示引起日本和國際社會「關切」。今年版則對中國擴大對國際社會影響力，加強語氣指明為日本和國際社會的「嚴重關切事項」。

    對於去年九月中國海陸空三軍首次同時參加俄羅斯舉行的演習，中俄在日本周邊共同行動的頻率正在上升，草案指出，「從日本安全保障的角度來看，是有必要密切關注的重大問題」。

    藍皮書在二○二○年版中將台灣從「重要」的夥伴和珍貴朋友，升級為「極為重要」的夥伴和珍貴朋友，去年更強調「台灣海峽的和平與穩定極為重要」，新版藍皮書也維持相同表述。

    草案對於去年二月發生的烏克蘭戰爭也有較多篇幅的描述。草案強調，國際社會進入歷史轉換期，俄羅斯入侵烏克蘭是動搖國際秩序基礎的暴行，也「象徵後冷戰時代的結束」。

    俄羅斯身為聯合國安理會常任理事國，入侵烏克蘭的行徑已讓聯合國等國際組織的功能失調，國際社會的離心力正在增加，緊張和對立恐將持續加劇。

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