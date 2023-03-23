北韓再射彈 美韓最大實彈演習 6月登場

北韓22日上午由東北部咸南道咸興市向東部海域發射多枚巡弋飛彈。（美聯社）

2023/03/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓針對美國和南韓十三至廿三日「自由護盾」聯合演習不斷發起挑釁，南韓聯合參謀本部廿二日表示，北韓當天上午由東北部咸镜南道咸興市向東部海域發射多枚巡弋飛彈。南韓軍方不排除北韓所射巡弋飛彈可能是類似美國「戰斧」巡弋飛彈的自家版本，南韓與美國情報部門正分析其具體型號、飛行距離等數據。南韓國防部不畏挑釁，同日宣布，韓美計畫在六月舉行歷來最大規模實彈軍演，以紀念兩國結盟七十週年。

北韓從「自由護盾」啟動前一天以來共射彈六次，軍演期間頭三次射彈都是彈道飛彈，包括十四日短程彈道飛彈兩枚、十六日洲洲際彈道飛彈「火星一七」一枚、十九日是北韓自稱射程八百公里的短程彈道飛彈一枚在東海（日本稱日本海）上空八百公尺實施戰術核爆模擬試驗，直至廿二日再度出動低空飛行、難以探測追蹤的巡弋飛彈；至於北韓宣稱十二日曾利用潛艇發射兩枚戰略巡弋飛彈，部分專家認為北韓言論不實。

請繼續往下閱讀...

南韓與美國不畏北韓接連挑釁，廿二日由南韓國防部宣布，鑑於《兩韓停戰協定》今年七月和《韓美共同防禦條約》今年十月將分別迎來七十週年，兩國已訂六月再度舉行一九七七至二〇一七年共辦過九次的「聯合協同火力剿敵演習」，以空前規模展現兩國同盟強大的火力和機動能力，南韓軍方大力引進的有人／無人複合體係等尖端武器可望屆時亮相。

南韓國防部也打算十月底在建軍七十五週年紀念活動上展現「南韓型三軸體系」，對北韓展示韓美同盟的壓倒性威懾力；十月另有「韓美安保會議」，同時舉辦「南韓—聯合國軍司令部成員國防長會議」以再度確認成員國對南韓安全的支援；另也有「首爾安全對話、「首爾國際航空航太及軍工產業展會」等活動陸續舉行。

美國和南韓13至23日舉行「自由護盾」聯合演習。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法